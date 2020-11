Chocolat, bière ou produits de beauté, des calendriers de l'Avent aussi pour les grands

8...7...6... Plus que huit jours avant l'Avent et ouvrir la première case du calendrier est toujours un moment excitant. Que va-t-on découvrir ? Dans son institut de beauté, à Saint-André-de-l'Eure, Aurélie Tilly propose un calendrier de l'Avent fait maison. "On a fait tout ça avec nos petites mains" rigole l'esthéticienne qui propose à ses clientes un calendrier "garni avec des formats voyage, des échantillons, des éponges de bain, et de bons de réduction".

On a utilisé des filtres à café pour mettre les produits à l'intérieur - Aurélie Tilly

Le salon étant fermé pour cause de confinement, "comme on a du temps, on s'est dit on va faire des choses sympa et ludiques" avance Aurélie Tilly. Ce premier calendrier est proposé à quarante euros et les clients ne sont pas volées "je n'ai pas compté mais elles ont bien pour cent euros de produits" explique Aurélie Tilly mais l'esthéticienne ne s'attendait pas à un tel succès : "Déjà cinquante calendriers vendus, pour un petit institut dans une petite ville de campagne, c'est énorme !" s'étonne-t-elle.

Des bières pour avoir le même ventre que le père Noël

Les calendriers de l'Avent qui proposent de la bière rencontrent un beau succès depuis quelques années. All beer, à Elbeuf, en conçoit depuis quatre ans. Et là aussi le succès est au rendez-vous, plus de 1.600 calendriers vendus et expédiés dans toute la France surtout auprès des professionnels ou d'entreprises qui veulent faire un cadeau à leurs clients ou salariés. "On intègre des gammes biologiques, des gammes normandes, des gammes françaises, des gammes mélangées" explique Nicolas Bonnet, le directeur général de All Beer. Le client peut composer lui-même son propre calendrier en fonction de ses goûts et il est tout à fait possible de remplir son calendrier uniquement avec des bières normandes. "Nous avons 1.200 références de bouteilles différentes. On est le premier référencement national en terme de quantités" s'enorgueillit Nicolas Bonnet.

Chez All beer, comptez 65 euros pour un calendrier version belge et 69 euros pour des bières françaises ou normandes. Un calendrier qui fait son poids : 15 kilos. Dans le calendrier de l'Avent en forme de pyramide de la brasserie De Sutter à Gisors, vous trouverez 23 bières de 33 cl et le verre pour les déguster !

Le chocolat, un incontournable

Jusqu’à très récemment proposé uniquement dans les boutiques parisiennes de l'enseigne, le calendrier de l'Avent "Royaume Lunaire" de Michel Cluizel est désormais aussi disponible à la boutique de l'atelier de fabrication à Mesnil-en-Ouche (Damville). "Le calendrier de l'Avent, c'est un produit que les enfants attendent, les adultes aussi" explique Catherine Cluizel, la directrice des magasins de Paris qui a créé ce calendrier il y a quatre ans.

À l'intérieur de chaque case du calendrier vendu 39,90 euros, un concentré de douceur et de saveurs : "de la ganache, du praliné, de la nougatine, de la pâte d'amande" salive Catherine Cluizel, qui promet une surprise dans la case 24 : "un chocolat plus important, plus généreux" en fait une des cinq mini-barres proposées par Cluizel, une barre à la pâte de noisette, agrémentée de grué de cacao, d'amandes et de noisettes ou de grains de raisin. À Évreux et Gravigny, la maison Lepenant propose également son calendrier de l'Avent chocolaté, composé de six variétés de praliné.