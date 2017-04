Chocolat de Pâques : chacun son style chez les artisans!

Période faste pour toute l'industrie du chocolat en France, Pâques est encore plus immanquable pour les spécialistes que sont les artisans chocolatiers.

C'est une enquête du syndicat du chocolat en 2014 qui le dit : 4% des 405 000 tonnes vendues par les grandes entreprises et grands réseaux commerciaux en France chaque année le sont à Pâques, contre 8% à Noël. Chez les artisans chocolatiers la coutume de la chasse aux œufs et de la dégustation de chocolat de Pâques est encore plus essentielle. Pâques c'est "à peu près15% du chiffre d'affaire annuel" confesse le chocolatier grenoblois Thierry Court. Un autre chocolatier grenoblois, John Rebillard, parle même de "25 à 30%".

Chaque année un nouveau thème

Des chocolatiers qui proposent bien sûr des œufs, des cloches et des poules. "Il faut respecter ses basiques" dit Thierry Court dans un sourire, "mais le problème c'est qu'on achète tous les mêmes moules et que si on ne se différencie pas d'une façon à d'une autre à l'arrivée on a tous le même travail". "Visuellement parlant" bien sûr parce que du côté de la qualité du chocolat chacun ses choix.

Mais donc pour se différencier visuellement, et pour continuer à s"amuser chaque année à Pâques, Thierry Court choisi un thème. Cette année c'est "la bande-dessinée". Tintin, Titeuf, Lucky Luke et les Daltons et en tout une quinzaine de personnages célèbres de la BD apparaissent sculptés dans le chocolat ou plus "stylisés" sur la base d’œufs plus ou moins gros. Autre lieu autre style à La Côte St André Franck Jouvenal, 4e du nom , fait par exemple cette année dans "les monsieurs-madames".

A Grenoble encore John Rebillard a lui connu un grand succès avec une "coquille St Jacques en nougatine enrobée de chocolat" et "un montage qui est un petit peu un œuf-coque, donc une base d’œuf avec sur le dessus un petit jaune d’œuf qui ressort...". Une moto en chocolat est aussi cette année dans le top des ventes.

Une envie de bon chocolat

Innover chaque année a un prix. "Ça fait a peu près deux mois de travail en amont" explique Thierry Court, alors que les ventes peuvent, elles, êtres soumises à de nombreux aléas. "C'est une fête qui varie beaucoup sur le calendrier, qui peut être fin-mars, mi-avril... [...] Et en boutique ça dépend de la météo : quand il fait froid et moche les gens achètent plus longtemps à l'avance, ils anticipent plus facilement. Quand il fait beau et chaud les gens achètent plutôt au dernier moment".

Mais quoi qu'il en soit, et heureusement pour les artisans, le chocolat est encore le roi de Pâques. Et le bon chocolat. Alors que 80 à 85% des ventes de la période sont encore l'apanage des grandes surfaces, "deux fois dans l'année, explique John Rebillard, les gens ont vraiment envie de se faire plaisir et de consommer du bon chocolat et pas du chocolat moyenne gamme avec lequel finalement ils ne se régalent pas". Il y a une tendance a redécouvrir un chocolat qui a plus de goût et donc qui satisfait plus vite les papilles. Il y a aussi une envie de produit plus naturels "et nous, ajoute John Rebillard, pour fabriquer du chocolat c'est simple c'est des fèves de cacao, du sucre et du pur beurre de cacao... voilà".