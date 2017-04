Chocolat : Les chiffres sur la consommation et le commerce en Europe

Pâques rime forcément avec chocolat, que vous dégusterez probablement tout au long du WE en abondance. Attention, tout de même, aux indigestions. Mais d’où viennent vos œufs de Pâques en chocolat ?

D’après les derniers chiffres publiés par Eurostat, l’organe de l’Union européenne chargé de produire des statistiques, l’Europe a importé, l’an dernier, 1,7 million de tonnes de fèves de cacao, principalement d’Afrique (de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Cameroun). Il faut savoir que les fèves sont ensuite transformées, ici, en Europe.

Les Allemands, les plus gros consommateurs de chocolat en Europe

Avec 11, 5 kilogrammes par an et par habitant, les Allemands sont les plus gros consommateurs de chocolat. Ils en dévorent quasiment deux fois plus que les Français, qui arrivent en 7ème position dans le classement européen, derrière les Suisses, les Autrichiens, les Britanniques et les Danois. La spécificité des Français, c’est qu’ils préfèrent le chocolat noir, fin et amer, qui représente 30% de leur consommation contre 5% pour la moyenne européenne. Les Allemands aiment surtout le chocolat onctueux, épais et très sucré qu’ils consomment principalement dans les pâtisseries, comme la forêt noire. Quant aux Belges, ils raffolent des pralinés, ces petits chocolats moulés en formes de coquilles, remplis d’un liquide crémeux.

Les principaux exportateurs de chocolat en Europe

Là encore, la palme revient aux Allemands qui exportaient, en 2016, 540 000 tonnes de chocolat transformé, en grande majorité vers les autres pays européens. Les Pays-Bas et la Belgique arrivent, respectivement, sur la 2ème et la 3ème marche du podium. En 5ème position, la France, qui exporte deux tiers de sa production, là encore essentiellement chez ses voisins européens.

