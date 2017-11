Chômage et handicap : opération porte-à-porte pour récolter des offres d'emploi à Cherbourg

Pour casser les clichés et trouver du boulot, un groupe de travailleurs handicapés va se lancer à la recherche d'offres d'emploi à Cherbourg. Cette opération se déroule dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées.

Il n'y a jamais eu autant de travailleurs handicapés sans travail ! En France, ils sont presque un demi-million inscrits sur les listes de Pôle Emploi. Pour ces personnes, le taux de chômage atteint les 19%, c'est deux fois plus que pour la population en général. Dans le département de la Manche, environ 3.600 travailleurs handicapés sont à la recherche d'un emploi (d'après les données de l'Agefiph).

Les travailleurs handicapés restent plus longtemps au chômage

"C'est plus difficile pour eux, explique Nency Travert, responsable de l'antenne Cap Emploi de Cherbourg, parce que la plupart de ces personnes ont du apprendre un nouveau métier. Par exemple, après avoir été maçons pendant 20 ans, ils sont déclarés inaptes au métier. Pour eux, il est d'abord difficile de faire le deuil de leur ancien travail, et puis il leur a fallu retourner à l'école. Le problème, c'est lorsque ces personnes sortent de formation, ils se retrouvent 'junior', c'est à dire sans expérience à ce poste. C'est la même problématique qu'un jeune de 20 ans, mais à 40 !" Dans la Manche, les travailleurs handicapés restent en moyenne 179 jours de plus au chômage que l'ensemble des demandeurs d'emploi : ils sont en moyenne 763 jours au chômage, contre 584 pour l'ensemble.

Donner confiance aux candidats et rassurer les employeurs

L'âge, le manque d'expérience et les préjugés... les freins à l'emploi sont nombreux pour les travailleurs handicapés. "Il faut rassurer les employeurs, explique la responsable de Cap Emploi, il faut leur montrer qu'embaucher une personne en situation de handicap n'est pas synonyme d'arrêt maladie ou d'aménagement du temps de travail. 99% des personnes que nous accompagnons ont un handicap qui ne se voit pas. Pour eux, il n'y a pas forcément d'aménagement de poste. Le handicap, ce n'est pas forcément 'la chaise roulante'." Pour casser ces clichés, un groupe de travailleurs handicapés vont donc arpenter les rues de Cherbourg, mardi 14 novembre, pour aller se présenter dans les entreprises ou les commerces. Le but de cette opération est de sensibiliser les employeurs et de récolter un maximum d'offres d'emploi ou de stage.

[#SEEPH2017] Aujourd'hui, 78% des entreprises emploient au moins un travailleur en situation de #Handicap. Cette part est passée de 65% à 78% ces 10 dernières années.

Le combat continue ! #Emploi#CestPossiblepic.twitter.com/P4hEj2N5xx — Ministère du Travail (@Minist_Travail) November 13, 2017

Le matin, les demandeurs d'emploi seront formés, ils apprendront à se présenter ou encore à gérer leur stress. L'après-midi, par groupe de deux, ils iront sur le terrain. Cet événement est organisé par l'antenne Cap Emploi de Cherbourg et Pôle Emploi. D'autres événements sont organisés en cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées : des portes ouvertes au service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SSESD) de Cherbourg mardi, et à celui de Carentan vendredi.