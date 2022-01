Chômage : les chiffres s'améliorent en Creuse

Le nombre de demandeurs d'emploi continue de baisser en Creuse. Les chiffres ont été dévoilés ce mercredi 26 janvier : dans notre département, 130 personnes, qui n'avaient pas du tout travaillé au 3e trimestre 2021, ont retrouvé soit un emploi soit des missions ponctuelles durant le 4e trimestre. Le nombre de demandeurs d'emplois est passé de 4.630 à 4.500 sur les trois derniers mois de l'année 2021. Cela représente une baisse de 2,8 % des chômeurs de catégorie A. Sur un an, ce chiffre a même baissé de plus de 7% en Creuse.

Les chiffres transmis par la préfecture de région Nouvelle Aquitaine - préfecture de région Nouvelle Aquitaine

Tous les indicateurs sont au vert

Les demandeurs d'emploi de catégorie A ne sont pas le seul indicateur à prendre en compte. Il existe aussi des demandeurs de catégorie B et C, qui ont une activité partielle. Si l'on prend en compte toutes ces catégories, le nombre de demandeurs d'emploi en Creuse est passé de 8.020 à 7.830 personnes entre le 3e et le 4e trimestre 2021, soit une baisse de 2,4%. Sur un an, la baisse est de 4,6% dans notre département.

Au cours de l'année 2021, le chômage a baissé partout en France. D'après les statistiques de pôle emploi la Creuse enregistre d'ailleurs une baisse moins franche que la plupart des autres départements de Nouvelle Aquitaine.

Les chiffres en Nouvelle Aquitaine - Préfecture de la Région Nouvelle Aquitaine

L'étude montre également qu'en Nouvelle Aquitaine cette embellie en matière d'emploi profite plus aux hommes qu'aux femmes. Le chômage baisse aussi plus fortement chez les jeunes, que chez les seniors.