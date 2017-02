Chômage : "On ne parvient pas à inverser la courbe dans les Alpes-Maritimes"

La courbe du chômage dans les Alpes-Maritimes ne parvient pas s'inverser. Avec notre invité, François Delemotte, nous avons parlé de l'emploi en 2016 mais aussi en 2017.

François Delemotte est le directeur départemental de la Direccte, la directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il était notre invité à 7h50 ce lundi.

Le très faible participation aux élections des TPE

Moins de 7% de participation à ces élections professionnelles des très petites entreprises, c'est regrettable pour François Delemotte :"C'est dommage parce que c'est très important qu'il y ait un rapport de force entre employeurs et salariés. On peut se dire que l'employeur va penser qu'il n'a pas beaucoup de pression pour négocier puisqu'il y a peu de votants et ça c'est très important parce que ces négociations permettent d'avoir des avantages, comme les tickets de cinéma."

Le chômage dans les Alpes-Maritimes

Il y a moins 270 chômeurs en 2016 par rapport à 2015 : "Ce n'est pas encore décisif. Il reste 100 000 demandeurs d'emplois dans toutes les catégories. C'est pas décisif parce qu'il faut trois mois de suite de baisse de chômage pour parler d'inversion de la courbe. Tout va dépendre en fait de la consommation, si la consommation repart, on peut atteindre cet objectif."