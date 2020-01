Chômage : une baisse de -2,2% au 4e trimestre dans la Marne, une augmentation de +0,1% dans les Ardennes

Au quatrième trimestre 2019, dans le Grand Est, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 272 330 personnes. Ce nombre baisse de 2,4 % sur le trimestre (soit–6 790 personnes) et de 3,3 % sur un an.

Au niveau national le nombre de demandeurs d'emploi baisse de -1,7% au quatrième trimestre et recule de -3,1% sur un an

Champagne-Ardenne, France

Le nombre de chômeurs de catégorie A, sans aucune activité, a baissé de 1,7% au quatrième trimestre en France, selon le chiffres du ministère du Travail dévoilés ce lundi. La baisse est de 3,1% sur un an. Cela correspond à 55.700 personnes en moins sur les registres de Pôle Emploi.

Dans notre région, la dynamique est similaire. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dans le Grand Est s'établit en moyenne sur le trimestre à 272 330 personnes. Ce nombre baisse de 2,4 % sur le trimestre (soit –6 790 personnes) et de 3,3 % sur un an.

Dans le département de la Marne, on compte désormais 26 720 chômeurs de catégorie A. Ce nombre baisse de 2,2 % sur un trimestre (soit – 600 personnes ) et de 4,3 % sur un an.

Par contre la tendance est plus mauvaise pour le département des Ardennes avec une augmentation de 0,1% du nombre de chômeurs de catégorie A sur un trimestre ( +120 personnes) et de 0,2% sur un an. Ils sont au total 15 460 chômeurs de catégorie A dans les Ardennes.