Chomérac : de l'argent de poche contre un petit boulot à la ville

Le programme est tout trouvé pour les prochaines vacances, celles de la Toussaint. Les jeunes qui se sont engagés dans le dispositif "argent de proche" de la ville de Chomérac devront nettoyer et fleurir le cimetière. Chaque année, 25 jeunes de la commune, de plus de 15 ans et moins de 18 ans s'inscrivent pour participer à l'opération. Pour chaque petites vacances, ils peuvent s'inscrire pour une session de trois heures avec une indemnité de 20 €.

ⓘ Publicité

Un règlement strict

Le règlement est assez précis : arriver à l'heure, participer sur toute la durée du chantier (les trois heures) ou encore éteindre son téléphone portable. Il s'agit aussi d'une initiation au monde du travail avec ses contraintes. "C'est un moyen pour nos ados de mettre le pied à l'étrier en plus pour la collectivité, pour l'intérêt général " explique le maire de Chomérac François Arsac. "C'est sûr qu'à la municipalité nous sommes très attaché à la valeur travail".

Un dispositif semblable existe aussi à Chomérac pour les étudiants. Ils peuvent toucher jusqu'à 600 € par an en échange de services rendus à la collectivité : servir le repas des anciens ou encore aider les enfants pour leurs devoirs.

Qu'en pensent les ados ?

Les ados que j'ai rencontrés sont plutôt pour le fait de "gagner" son argent de poche. C'est par exemple le cas de Julie, 18 ans qui a passé son BAFA et a encadré des enfants cet été. Tiam reçoit de l'argent de poche de sa maman mais il trouve que travailler pendant les vacances c'est une bonne idée : "Au moins tu t'ennuies pas et tu gagnes un peu d'argent" dit il. ça semble plus compliqué pour Léa. Pour elle nettoyer le cimetière ou la rue c'est non.