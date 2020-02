Choucroute, betterave fermentée et probiotiques : un Creusois veut lancer un laboratoire de lactofermentation

Y aura-t-il bientôt un laboratoire de lactofermentation en Creuse ? C'est le souhaite de Jean-Baptiste, un habitant de Faux-la-Montagne. Il espère obtenir des financements de l'Agence régionale de santé (ARS). Celle-ci a en effet lancé une expérimentation sur le plateau de Millevaches.

Il s'agit d'un budget participatif : des habitants proposent des projets en lien avec la santé, puis un vote est organisé. Les citoyens choisissent celui qu'ils préfèrent, et l'ARS débloque 40 000 euros.

En tout, quatre projets ont été déposés, dont celui de Jean-Baptiste :

On utilise juste du sel et de l'eau. La lactofermentation permet de conserver les légumes avec leurs vitamines. Au final, ça donne par exemple la choucroute mais on peut le décliner avec de la betterave et du navet. Ces recettes sont riches en probiotiques, donc qui favorisent les microbes qui habitent nos intestins. C'est aussi un aliment-soin qui favorise le système immunitaire.