CHR Metz-Thionville : les élus locaux demandent un soutien de l'État équivalent aux autres hôpitaux

Les élus locaux persistent et signent : l'hopital de Metz-Thionville est victime d'une "profonde injustice". Le maire de metz Dominique Gros, le président de Metz Métropole Jean-Luc Bohl et le président de la région Grand Est Jean Rottner ont écrit ensemble au premier ministre Edouard Philippe. Le CHR de Metz Thionville n'a reçu que 2,5 millions d'euros d'aide exceptionnelle pour avoir fait face à l'épidémie de coronavirus. C'est deux fois moins que le CHRU de Nancy, et presque quatre fois moins que le CHRU de Strasbourg.

2,5 millions d'aide pour 10 millions de surcoût

Mais surtout, écrivent les élus, c'est bien loin de toutes les dépenses et manque à gagner dus à la crise sanitaire. Au total le coronavirus a coûté "près de 10 millions d'euros" au CHR de Metz-Thionville, entre le manque à gagner des actes médicaux déprogrammés, et le coût lié à l'achat des tests, des respirateurs, des équipements de protection pour constituer des unités Covid et passer de 50 à 121 lits opérationnels en réanimation au plus fort de la crise.

Les élus saluent "l'engagement exceptionnel" du CHR

La Moselle a été l'un des départements les plus touchés par l'épidémie, avec plus de 800 morts, plus de deux fois plus qu'en Meurthe-et-Moselle. Pourtant, le CHR a reçu deux fois moins de compensations de l'Etat que le CHRU de Nancy. Les élus réclament réparation. Ils comptent sur la seconde enveloppe de dotations annoncée le mois dernier par le gouvernement : 100 millions d'euros pour les hôpitaux, dont 28 millions pour ceux du Grand Est. "Cet argent doit servir à un rattrapage financier pour le CHR", disent les signataires. Un rattrapage à la hauteur de "l'engagement exceptionnel" de l'hôpital tout au long de la crise.