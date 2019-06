Chrétiens en Vaucluse réclame l'intervention d'un médiateur au sujet de Rosmerta

Le mouvement Chrétiens en Vaucluse publie une lettre ouverte au préfet au sujet des relations tendues entre l'archevêque et l'association Rosmerta. Chrétiens en Vaucluse s'étonne de l'absence de dialogue entre l'église et l'association et demande au préfet de nommer un médiateur.