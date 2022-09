Le correspondant de la BBC à Toulouse, Chris Bockman, rend hommage à Elizabeth II

Au lendemain de la mort de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, à 96 ans, Chris Bockman, correspondant de la BBC à Toulouse était dans le studio de France bleu Occitanie ce vendredi. Il se souvient notamment de sa venue en 2004 dans la Ville rose.

En tant que Britannique, on imagine que vous n'avez pas ou peu dormi. On a envie de vous demander comment vous vous sentez ce matin ?

C'est étrange les images que vous avez montré, parce que j'ai organisé la visite de la BBC avec la reine quand elle est venue en 2004 à Toulouse. Et en plus, j'étais invité à manger avec la reine, le maire et d'autres personnes, mais je ne pouvais pas parce que j'étais avec une dizaine de personnes de la BBC et j'ai organisé notamment la visite à Airbus. Et puis son mari à l'époque est allé sur le viaduc de Millau. C'était l'entente cordiale, et c'est intéressant que les drapeaux français à l'Élysée soient en berne aujourd'hui. C'est un vrai public en France, donc ça montre la puissance de la reine.

Pendant cette visite, vous avez senti une ferveur des Toulousains auprès de la reine. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Quels souvenirs vous en avez ?

Je pense que les Britanniques étaient à Toulouse à l'époque. Et vous savez, la plus grande communauté britannique en France, hors Paris, elle est ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. C'est clair que les Britanniques étaient très fiers de voir la reine. On ne peut pas dire qu'il y avait une effervescence excessive. Je ne veux pas dire ça, mais quand même, il y avait une fierté quand elle est venue, ça, c'est sûr.

Vous avez senti aussi aujourd'hui une tristesse ? Vous avez eu des appels de Britanniques qui vivent à Toulouse par exemple ?

Alors peut-être chez des gens d'un certain âge. Moi, je vais partir en Grande-Bretagne bientôt donc que je vais voir moi-même. Bon elle avait 96 ans, mais ce n'était peut-être pas attendu puisqu'il y a trois jours, elle a reçu la nouvelle Première ministre. On ne savait pas que ça arriverait si vite, mais après on était préparé pour cet événement, depuis très longtemps. Charles est préparé depuis très longtemps, le nouveau roi. Écoutez, moi, quand j'avais huit ans, à l'école primaire, nous avons été envoyés à Buckingham Palace, voir la reine. Et là, je l'ai revu justement à Toulouse. Et comme beaucoup de monde, moi j'ai 56 ans, j'ai toujours connu la reine. On n'a connu qu'elle.

C'est Charles III qui va être officiellement roi d'ici quelques heures. Il a attendu toute sa vie de monter sur le trône. Est-ce qu'il est prêt ?

Il est déjà roi, la Première ministre a dit hier "Vive le roi". Après, je crois que la cérémonie d'investiture se tiendra dans un an, plus ou moins. Mais il est déjà là. Il va faire un discours quand il quittera l'Écosse pour venir en Angleterre.

Qu'est-ce qu'il va dire aux Britanniques selon vous ?

Je pense qu'il va surtout faire son deuil, parce que c'est sa maman. Mais en même temps, je pense qu'il va dire qu'il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir et je pense que ça va être différent. Il est quand même plus jeune que sa mère. Et puis il y a plein de sujets sur lesquels il avait déjà communiqué énormément depuis 30 ou 40 ans. Je pense qu'il va continuer.

Par exemple l'écologie ?

L'écologie, le bien manger. L'architecture très moche qui existe dans le pays actuellement et qu'il faut refaire... tout ça. Et l'écologie est très importante aussi. Je pense qu'il va parler de ça et il ne faut pas oublier que la reine, chaque semaine, avait rendez-vous avec les Premiers ministres.

Justement qu'est-ce que c'est la journée type d'un roi, d'une reine, en l'occurrence de Charles III ?

En fait, elle ne connaissait pas les 35 heures, elle travaillait sans arrêt, comme son mari, énormément. Elle fait des visites et elle est patronne de beaucoup d'associations. Elle inaugure des bâtiments bien sûr. Mais en même temps, je pense qu'elle est conseillée par une grande équipe, surtout sur toutes les affaires étrangères.

Et puis, quand elle faisait des visites à l'étranger, c'était une façon de faire de la diplomatie douce. Si vous vous allez à l'étranger pour ouvrir une usine, vous avez peut-être quelques personnes qui vont venir ; si vous dites qu'il y a quelqu'un de la famille royale qui est là, tout le monde va venir. C'est une diplomatie douce, qui est très importante.