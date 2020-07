Christian Estrosi annonce le port du masque obligatoire pour tous les événements organisés par la ville

Après le concert du DJ niçois The Avener qui a réuni samedi soir 5000 personnes quai des Ponchettes, des Etats-Unis et la Promenade des Anglais, la polémique enfle sur les gestes barrières non respectés. Le maire de Nice annonce que le masque sera désormais obligatoire pour tous les événements.

Christian Estrosi réagit sur le réseau social Twitter à la polémique autour du concert du DJ niçois The Avener, ce samedi soir, à Nice. Le mairie a participé à l’organisation de l’événement qui selon lui : "respectait les consignes gouvernementales comme l’a indiqué la préfecture : comptage pour respect de la jauge de 5000, consignes de distanciation rappelées via messages audio et signalétique et masques fortement recommandés".

Le maire de Nice réclame davantage de fermeté de l'Etat

"Nous regrettons que ces consignes n’aient pas été suffisamment respectées et demandons à l’État de revoir le décret qui régit les grands événements afin d’imposer le port du masque, même à l’extérieur."

En tout cas à Nice il annonce que "le port du masque sera désormais obligatoire pour tous nos événements".