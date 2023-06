Christian Estrosi limite les spectacles de rue en soirée

" Au nom de la quiétude des riverains et de la sécurité publique ", le maire de Nice impose des restrictions aux artistes de rue. Jusqu'au 30 septembre, à partir de 22h du dimanche au jeudi et après 23h les vendredi et samedi, les principaux lieux interdits à toute production artistique sont la Promenade des Anglais, la Place Masséna, le Quai des Etats-Unis, les 8 principales places du centre ville, des secteurs "à fort potentiel touristique" selon la mairie. Il est notamment interdit de sonoriser et d'amplifier les sons, d'utiliser un instrument à percussion ou d'utiliser même un raccordement électrique.

Sur les lieux autorisés, la durée des représentations ne devra pas excéder une heure. Les spectacles prévus et organisés en partenariat avec la ville de Nice ne sont pas concernés.

La police municipale a relevé 79 mains courantes, émanant des riverains mécontents des nuisances sonores, depuis le 1er janvier 2023.