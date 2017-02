Christian Gourcuff et la situation du stade Rennais : "Une crise oui, mais seulement de résultats"

Avant de se déplacer à Bordeaux demain soir pour le compte de la 23e journée de ligue 1, le stade Rennais reste sur deux mois sans le moindre succès en championnat, et deux piteuses éliminations dans les coupes nationales. Mais son entraîneur Christian Gourcuff réfute le terme de crise.

Demain soir à 20h00, au moment du coup d'envoi de son match à Bordeaux pour le compte de la 23e journée de ligue 1, le stade Rennais en sera à deux mois pile sans la moindre victoire en ligue 1.

Depuis la 16e journée et un succès 2/0 contre Saint-Etienne le 4 décembre 2016, les Rouge et Noir ont perdu trois fois (Lyon, Bastia et Paris SG) et concédé trois nuls (Lille, Guingamp et Nantes).

Une période de turbulences

Ajoutez à cela deux piteuses éliminations dans les coupes nationales (7/0 en coupe de la Ligue à Monaco et 4/0 face au Paris SG mercredi en coupe de France), un mercato où le club s'est affaiblit (départs d'Ntep et Grosicki notamment), les sifflets du Roazhon Park mercredi lors du match face aux parisiens en coupe de France, les "Ruello démission" scandés par plusieurs groupes de supporters, et vous comprendrez que le stade Rennais traverse une sérieuse période de turbulences. "On peut l'entendre que le stade Rennais est en crise, mais seulement en crise de résultats car ça fait longtemps que l'on a pas gagné, mais il faut avoir du courage", a précisé Christian Gourcuff aujourd'hui en conférence de presse.

"Quand je suis arrivé en juin, on a dit qu'on s'appuierait sur la formation des jeunes. On a assaini un effectif qui était très large, on l'a fait lors du mercato d'hiver. On a fait partir Paul-Georges Ntep car il était à six mois de la fin de son contrat. Concernant Kamil Grosicki, on ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là (celle d'Hull City), il y avait un engagement moral. Les choses se font comme elles devaient se faire".

"On n'est pas dans le fonctionnement du Qatar"

Et Christian Gourcuff de poursuivre: "L' actionnaire ne peut pas, chaque année, combler le déficit structurel du club. C'est une entreprise, il faut équilibrer les comptes. Il a investi plus de 200 millions d'euros dans le club. On n'est pas dans le fonctionnement du Qatar. On doit s'auto financer, donc ça passe par là. Avec le président, on est en phase au niveau du recrutement. On essaie de faire les choses intelligemment, au niveau des départs et des arrivées, pour avoir une logique de développement de club. Il faut avoir le courage de le faire".

Concernant les critiques de la presse et les sifflets du public du Roazhon Park, Christian Gourcuff indique "ne plus savoir de qui ça vient, des journalistes, des consultants, des forumeurs.... Je ne lis pas la presse. Moi, Je préfère parler de jeu, de déficit dans le cadrage du porteur, de manque d'anticipation dans les appels de balle, de manque de spontanéité dans les transmissions. C'est ça ma préoccupation: retrouver la qualité de jeu qui nous permettrait de prendre des points". Et le stade Rennais en a bien besoin actuellement pour retrouver, aussi, de la sérénité.