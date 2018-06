Une nouvelle fois, la police a des difficultés pour trouver un candidat pour occuper le poste de commissaire à Cherbourg. L'actuel patron du commissariat est sur le départ et l'appel à candidature n'a pas permis de trouver le bon profil. "Le problème, c'est qu'en 2018, il y a des élections professionnelles qui rendent impossibles les mutations dans la seconde partie de l'année. Le poste cherbourgeois a été publié un peu tard et n'a pas trouvé preneur et on risque de devoir attendre le printemps prochain pour le pourvoir", explique Christian Huet, le patron de la police dans la Manche.

1000 euros de plus pour un poste classé "difficile"

Pour lui, la nature du poste cherbourgeois n'est pas en cause même si "c'est un poste lourd, avec un niveau de responsabilité élevée en raison de la présence du tribunal, d'une maison d'arrêt, d'un port ouvert à l'international. L'agglomération a beau être calme, c'est un poste qui a été classé difficile". C'est à ce titre qu'une prime d'environ 1000 euros mensuels a été prévue pour attirer les candidats.

En attendant, dans les prochains mois, "nous nous organiserons pour garantir un intérim", souligne Christian Huet. "Je serai plus présent sur Cherbourg. Nous avons déjà vécu cela par le passé notamment en 2012".