Christian Lacoste (CGT Constellium Issoire) "confiant" après son audition par l'inspection du travail

Il est entré à 9h30... pour sortir à 12h15. Pendant plus de trois heures, Christian Lacoste, secrétaire général CGT Constellium (spécialisée dans l'aluminium et basée à Issoire), accompagné de son avocat, a répondu aux questions de l'inspection du travail. Ce salarié de Constellium depuis 33 ans est accusé de vol de tôles d'acier, ce qu'il juge grotesque, "puisque les tôles ne sont jamais sorties de l'entrepôt".

Une centaine de salariés de toutes les branches de la CGT (Michelin, Educ'action, retraités, AIA...) étaient venus soutenir leur camarade devant la cité administrative, à Clermont-Ferrand. A la sortie de Christian Lacoste, ils étaient encore une soixantaine. Pour Ghislain Dugourd, le secrétaire général de la CGT dans le Puy-de-Dôme, la procédure à l'encontre de Christian Lacoste vise surtout à la "répression syndicale".

"A travers l'homme, c'est tout notre mouvement qui est visé, et ça on ne laissera pas faire" - Ghislain Dugourd, secrétaire général de la CGT dans le Puy-de-Dôme

L'inspection du travail a deux mois pour rendre son verdict et engager concrètement le licenciement de Christian Lacoste. Le délégué CGT de Constellium, lui, dit "bien dormir" et avoir "sa conscience pour lui". Il sera aussi convoqué par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 11 janvier pour s'expliquer sur les six suicides (entre 2011 et 2015) chez Constellium. Là aussi, il renvoie la responsabilité "aux cadres de l'entreprise" et s'exonère de toute responsabilité.