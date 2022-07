PHOTOS - Christian Lacroix habille l'EHPAD de Vauvert

Impossible de manquer l'EHPAD l'Accueil à Vauvert. Situé dans un immense parc, au-dessus de la ville, l'établissement où résident 80 personnes âgées dépendantes se démarque avec ses couleurs "flashies". Jaune, orange, rose. Les couleurs que l'on retrouve dans les créations de l'Arlésien Christian Lacroix. C'est en effet le grand couturier, designer, illustrateur et costumier qui a entièrement repensé l'extérieur et l'intérieur de l'EHPAD. Un travail lancé il y a une dizaine d'années, qu'il est venu inaugurer ce jeudi. "J'étais à l'époque à la croisée des chemins parce que la maison de couture pour laquelle j'avais travaillé n'existait plus et il y avait aussi quelque chose qui me trottait : comment est-ce que mon travail peut servir à plus de gens qu'à un petit cénacle. C'est arrivé à ce moment-là. C'était béni."

"Un homme d'une grande humanité"

C'est Jean-Marie Bénézet qui possède alors une galerie d'art au Caylar qui fait appel à Christian Lacroix. Sa mère réside à l'EHPAD et un jour la directrice lui lance : "ce serait bien de mettre un peu d'art, de couleur ici." "J'ai répondu pourquoi pas confie Jean-Marie Bénézet. Connaissant un peu Christian Lacroix, je me suis dit que ce projet pourrait l'intéresser parce que c'est quelqu'un d'une grande humanité. Il a aussi une expérience pour les lieux. Il a fait des hôtels, des TGV,... Certes, ce n'est pas le même public mais techniquement, il sait jusqu''où il peut aller. C'est pas rien. Il y a 1000 m2 à l'intérieur !" C'est dans le cadre de l'action "Nouveaux commanditaires" de la Fondation de France qui permet à des citoyens aidés par un médiateur de passer commander à un artiste, que le projet est lancé. Il est élaboré après plusieurs réunions avec les soignants, les résidents et leurs familles. Leur objectif : que cet EHPAD devienne un lieu de vie ouvert sur la ville. "Ca m'a beaucoup aidé de penser à un lieu qui soit le prolongement de la ville explique Christian Lacroix. Que ce soit aussi un lieu agréable pour les résidents mais aussi pour les enfants qui viennent les voir."

Une galerie d'art dans l'EHPAD

Dix ans après le lancement, le résultat est là. L'artiste a repensé les lieux, la signalétique, le mobilier. "Il fallait des couleurs pas trop vives, pas trop sombre. Moi j'aime bien travailler avec des contraintes." Christian Lacroix a même créé spécialement une vingtaine d'œuvres exposées au deuxième étage, dans un espace galerie qu'il souhaite ouvert à tous. C'est dans le même esprit qu'il a fait installer une aire de jeux pour enfants et des salons de jardin dans le parc pour que les habitants de Vauvert s'y sentent comme chez eux. De quoi donner des idées au directeur Antoine Bartet. "Après deux années et demi de Covid, ça va nous permettre de relancer les échanges qu'on avait auparavant avec les lycées, les collèges, les écoles de Vauvert. Ca nous a donné pas mal d'idées avec les équipes pour organiser pourquoi pas des concerts, des lectures. On peut faire beaucoup de choses ici. Ca nous donne des idées qu'on n'aurait jamais eu seuls."

Des projets similaires ailleurs

Dominique Monneron est le directeur général de la Fondation Partage et Vie qui gère l'EHPAD de Vauvert. Il souhaite que ce projet soit dupliqué dans d'autres établissements. "Le but, c'est qu'on ne soit pas enfermé dans un EHPAD. Le but, c'est qu'un EHPAD soit un endroit où on vit le mieux possible. C'est une expérience qui doit se renouveler au sein de Partage et Vie. L'expérience qu'on a à Vauvert montre qu'avec des images qu'on colle sur les murs, on change radicalement l'ambiance de l'établissement." Coût de cette opération : 400.000 euros financés notamment par la Fondation de France. "'Ca coûte cher en temps tempère Axelle Davezac, la directrice générale. Parce que le médiateur qui est chargé d'animer le collectif des "commanditaires" a besoin de temps pour bien comprendre les besoins et faire ensemble que le groupe se mette d'accord. Les artistes eux, ne facturent pas leur temps ni leur talent de la manière à laquelle ils le factureraient à des personnes privées. L'idée, c'est que quelque soit les habitants, quelque soit le lieu, tout le monde mérite les plus grands artistes."

L'entrée de l'EHPAD © Radio France - Sylvie Duchesne

Un salon d'accueil © Radio France - Sylvie Duchesne

Quelques oeuvres de Christian Lacroix exposées à l'espace galerie © Radio France - Sylvie Duchesne