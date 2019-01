Christian Monteil : "il y a en Haute-Savoie des routes où l’on peut rouler à 90 km/h"

Haute-Savoie, France

Un retour aux 90 km/h ? Christian Monteil n’y est pas opposé. Interrogé ce jeudi matin en marge d’un déplacement à La Clusaz où il suivait une équipe chargée du déneigement, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a expliqué que la règle du "80 km/h pour tout le monde" était discutable. "On connait bien l’accidentologie et il y a des routes dans le département où l’on peut rouler à 90 km/h, a-t-il affirmé. Si on (l’Etat) nous le demande de le faire, nous ferons des propositions."

Moins de morts

Christian Monteil n’a pas souhaité donner plus de précisions sur les axes susceptibles de faire l’objet de demandes de retour aux 90 km/h mais la totalité du réseau (3.000 km de routes départementales) ne sera pas concernée. Ce sera du cas par cas. "Si comme tous les présidents de départements de France, je n’ai pas aimé qu’on nous impose les 80 km/h (…) j’ai aussi cru comprendre qu’avec cette mesure il y a moins de morts. Il n’est donc pas question de relancer la mortalité sur les routes départementales."

