Christophe Castaner en Mayenne : une croix gammée provoque l'indignation des parlementaires

Saint-Berthevin, France

Une cinquantaine de voitures avec des drapeaux FO, CGT, Solidaires et FSU ont défilé ce vendredi matin jusqu'à midi. Un groupe d'une vingtaine de gilets jaunes et de membres d'extinction rébellion 53 ont suivi le cortège des syndicats.

Un "logo interrogatif"

Parmi les manifestants, certains sont venus avec une pancarte qui a suscité l'indignation. Une croix gammée sur laquelle est inscrit "LREM" est dessinée. Un des manifestants l'ayant porté ce vendredi assume le côté très choquant de cette affiche

Christophe, un des manifestants, explique le sens de cette affiche Copier

Plusieurs parlementaires et des élus de la Mayenne présents à Saint-Berthevin ont été choqués par cette banderole. "On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout caricaturer, affirme le député socialiste Guillaume Garot. L'utilisation de la croix gammée pour caricaturer un parti avec lequel on n'est pas d'accord [...], c'est pas acceptable."

Le président du conseil départemental Olivier Richefou condamne notamment l'affichage de cette pancarte, "cette assimilation avec un symbole nazi est scandaleuse et j'espère qu'il y aura des sanctions qui seront mises en oeuvre."

Des opérations escargots pour interpeller le ministre

Une cinquantaine de voitures ont défilé toute la matinée dans Saint-Berthevin et aux alentours.

Cette opération escargot a généré des bouchons jusqu'à midi. Elle était organisée par les syndicats qui avaient demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur à l'occasion de sa venue dans le département, "Christophe Castaner a refusé de nous rencontrer, rapporte Stéve Gaudin, secrétaire départemental Snudi-FO._C'est ce qui nous a décidé et motivé à organiser un autre type d'action_. Si le gouvernement reste sourd face à ce qui se passe dans le pays, on aura de plus en plus d'opérations de ce type et je pense que ça peut se radicaliser."

Dans le cortège, quelques lycéens ont séché les cours, "quand un ministre vient on ne peut pas rater ça. Il faut qu'il y ait de la jeunesse qui se bouge contre ce gouvernement", déclare Rémi, 17 ans. Les manifestants se sont évidemment donné rendez-vous ce samedi à Laval pour la mobilisation contre la réforme des retraites.