Christophe Castaner nommé à la tête du tunnel du Mont-Blanc

Les rumeurs disaient vrai. L'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est bien le nouveau patron du tunnel du Mont-Blanc. Sa nomination au poste de président du conseil d'administration d'ATMB, la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, a été officialisée au Journal officiel ce jeudi.

Entre la Haute-Savoie ... et Marseille

Vacant depuis près de six mois, le poste était auparavant occupé par Thierry Repentin, élu en 2020 à la mairie de Chambéry et ex-ministre de François Hollande. La possible nomination de Christophe Castaner comme son remplaçant avait été révélée par le média en ligne Politico la semaine dernière, provoquant la colère d'EELV en Haute-Savoie , qui avait dénoncé "un parachutage."

"Je connais aussi le rôle clé d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc pour la mobilité des trois pays qu’elle dessert : la France, l’Italie et la Suisse. Membre du Comité de Massif des Alpes, je sais l’importance de nos liens avec nos partenaires alpins et je m’attacherai à préserver leur qualité et leur fluidité", explique Christophe Castaner dans un communiqué envoyé par ATMB. "J’ai à cœur de poursuivre les enjeux majeurs lancés par mon prédécesseur Thierry Repentin [...] La mobilité, la sécurité et l’écologie sont des valeurs clés pour les collaborateurs de cette entreprise et j’y suis moi-même profondément attaché compte tenu de mon parcours professionnel au service des concitoyens."

Mais ce n'est pas la seule nomination de l'ancien ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner, tout comme l'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard, ont été nommés au conseil de surveillance du Grand port de Marseille (GPMM) par arrêté du ministère de la Transition écologique le mardi 15 novembre. Ces nominations ouvrent la voie à l'élection d'un président qui doit se dérouler le 25 novembre prochain, lors de la prochaine réunion du conseil de surveillance.