Christophe Fauvel quittera la présidence du club de football de Bergerac à la fin de la saison

Une page se tourne au Bergerac Périgord Football Club. Son président depuis 19 ans, Christophe Fauvel a annoncé ce mardi 26 septembre lors d'une conférence de presse qu'il quitterait ses fonctions à la fin de la saison. Le chef d'entreprise avait indiqué initialement qu'il prendrait sa décision en janvier, mais deux éléments l'ont convaincu de s'arrêter plus tôt que prévu : le projet de fusion des équipes premières des clubs de Bergerac et de Trélissac qui évoluent en Nationale 2, et l'annonce de la fédération de ne pas créer de Ligue 3 professionnelle a-t-il expliqué avec émotion.

Christophe Fauvel a également indiqué lors de cette conférence de presse que le club accusait actuellement un déficit de 100.000 euros. Mais que la situation serait assainie avant le passage de flambeau.