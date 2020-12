Garder les salles de spectacle fermées, "une catastrophe" pour le directeur artistique du Théâtre du Capitole

C'est la douche froide pour le monde de la culture et du spectacle. Il écope de trois semaines de confinement supplémentaire : les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les casinos et les enceintes sportives devront rester fermés après le 15 décembre, et jusqu'au 7 janvier. Une mesure annoncée ce jeudi 10 décembre par le Premier ministre Jean Castex, face à des chiffres épidémiques moins bons que prévu.

Les espoirs de réouverture et de reprises anéantis

Pour le monde de la culture, la déception est énorme. Christophe Ghristi, directeur artistique du Théâtre du Capitole, se dit "triste" ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie : "Évidemment, on se préparait à cette réouverture. Nous avions neuf spectacles de ballets qui se préparaient pour Noël, beaucoup de concerts à la Halle aux Grains aussi. Et ça aurait fait du bien à beaucoup de gens de venir voir de la danse et de s'évader un peu."

"Tout ça est terminé, il faut encore attendre sans savoir où nous allons" constate, dépité, Christophe Ghristi, qui reconnaît aussi que le temps commence à devenir long. "Ca fait un an que notre ballet n'a pas dansé au Théâtre du Capitole."

"J'ai peur pour notre public."

De quoi craindre une perte du public, qui risque d'abandonner le monde du spectacle vivant au profit du numérique, selon Christophe Ghristi : "J'ai un peu peur pour notre public. On lui demande d'acheter des places pour le mois suivant, puis on le rembourse, puis on recommence. L'effet d'accumulation est assez grave, et aujourd'hui je ne peux pas reprocher à un spectateur de ne pas acheter de billet, parce qu'il ne sait pas du tout s'il va pouvoir venir."

_"On nous met en danger",_explique Christophe Ghristi. Les pertes sur 2020 sont énormes, et on est en train de se fabriquer une culture uniquement numérique" s'inquiète le directeur artistique du Théâtre du Capitole.

Les professionnels de la culture, par ailleurs, ont du mal à comprendre l'argument sanitaire avancé par le gouvernement pour justifier le maintien de la fermeture des salles de spectacles. "Un protocole très sévère et très strict avait été mis en place au moment de la réouverture, explique Christophe Ghristi. Et il était très bien respecté par un public discipliné, qu'on punit malgré tout aujourd'hui."

Des pertes énormes

Le Théâtre du Capitole chiffre ses pertes à plusieurs millions d'euros de billetterie envolés. Malgré des aides de Toulouse Métropole, "très loin de compenser" selon Christophe Ghristi.

Le trou dans la billetterie risque de se faire sentir, puisque ce sont ces entrées d'argent qui servent à produire les spectacles, avoir de beaux costumes, de beaux décors, et travailler avec des équipes dont les membres aujourd'hui sont sans activité, en situation de grande précarité. "C'est catastrophique" s'alarme Christophe Ghristi.