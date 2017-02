Christophe Quéant, chef étoilé à Beaune : "Chaque année, on remet l'étoile en jeu"

C'est ce jeudi que le guide Michelin dévoile son palmarès 2017 et attribue ses précieux macarons aux chefs Français. En tout, 70 nouveaux étoilés sont annoncés dans toute la France. Mais alors qu'est ce que ça change exactement, une étoile au guide Michelin ?

Aujourd'hui, le guide Michelin dévoile son palmarès 2017 et distribuera les fameuses étoiles aux chefs Français. 70 nouveaux étoilés sont annoncés dans toute la France. Mais alors, qu'est ce que change une étoile, exactement, pour un restaurateur ?

"Il faut savoir rester humble"

Plus de clients, plus d'argent, ou plus de pression ? Christophe Quéant a ouvert son établissement "Le Carmin" à Beaune en octobre 2014 et a reçu sa première étoile pour cet établissement l'année dernière. Depuis, il garde la tête sur les épaules. "On a eu plus de clients, dés l'annonce de l'obtention de l'étoile, mais il faut rester humble", explique le chef.

"Je n'ai rien changé à ma cuisine"

Depuis l'obtention de l'étoile, Christophe Quéant n'a rien changé à sa cuisine, ni à sa manière de dresser les assiettes ou bien de parler avec les clients.

"On fait la cuisine avec le coeur, on fait la cuisine comme on la ressent, selon les saisons, mais le principal est de faire ce que l'on aime"

Christophe Quéant, chef étoilé au Carmin, à Beaune

Le chef fait face à la pression, notamment des clients, qui sont "plus exigeants" depuis qu'il a l'étoile : "Ils sont plus regardants sur ce qu'ils ont dans leur assiette et la manière dont c'est préparé", note Christophe Quéant.

Mais le chef est aussi conscient du succès éphémère de l'étoile : "On est chaque année en CDD, tous les ans, l'étoile est remise en jeu".