VIDEO : L'UMIH demande au maire de Cannes qu'on laisse les restaurateurs installer des terrasses fermées

Les restaurateurs et patrons de bars n'ont plus le droit de chauffer leur terrasses pour réduire la consommation d'énergie

Vous le sentez, il commence à faire froid sur la Côte d'Azur, et pourtant cet hiver pour la première fois (loi depuis mars 2022), les restaurateurs et patrons de bars n'ont plus le droit de chauffer leur terrasses pour réduire la consommation d'énergie, sauf s'ils construisent une terrasse fermée.

" Je reconnais que certains restaurateurs ou patrons de bars mettent les chauffages en terrasses à Nice"

Christophe Souques, Vice-président de "l'UMIH restaurateur 06" était l'invité de France Bleu Azur ce mardi 22 novembre selon lui si les clients ont :"le choix entre une terrasse chauffée ou une terrasse avec des plaides, ils choisissent celle chauffée ! Notre métier c'est de recevoir et c'est difficile d'imposer cela à nos clients".

Christophe Souques, demande aussi plus de souplesses au maire de Cannes qui n'autorise pas la mis en place de terrasses fermées : "On ne peut pas faire venir des congressistes à Cannes quand il fait 9 degrés et qu'on ne ferment pas les terrasses, on ne parle même pas de chauffage la on veut juste qu'elles soient fermées".

Concernant le mondial de football au Qatar Christophe Souques estime que c'est un flop pour le restaurateurs :"Faire une coupe du monde en hiver, quand ils n'y a pas touristes c'est n'importe quoi" avant d'ajouter "nous allons avoir 50% de pertes".