Chrystel David est née en France mais ne peux pas renouveler sa carte d'identité

Cela peux paraître fou mais c'est pourtant vrai. Chrystel David (née Stœtzel) est née à Nantes, habite la Chevallerais en Loire-Atlantique depuis des années, et pourtant elle ne peux pas avoir de nouvelle carte d'identité. Elle a 55 ans, ses deux parents et l'une de ses grand-mère sont nés en Algérie, encore un département français à l'époque. En voulant renouveler sa carte d'identité, qui expire en mai prochain, la mairie de Nozay lui a dit que cela ne serais pas possible. Elle a fait sa demande l'été dernier, réalisé les empreintes en décembre 2022 et son dossier a été refusé fin janvier 2023.

Elle doit fournir un certificat de nationalité française

Et alors qu'elle est française, qu'elle l'a toujours été, elle doit fournir de nombreux documents pour prouver sa nationalité, notamment un CNF, un certificat de nationalité française, et les actes de naissance de ses parents et grands-parents.

La préfecture lui demande de fournir un CNF, un certificat de nationalité française, une première pour elle © Radio France - Léonie Cornet

Elle assure que c'est la première fois que cela lui arrive. "Je suis un peu énervée" confie-t-elle alors qu'elle a le sentiment de devoir prouver son identité. "Je ne sais pas si je suis tombée sur quelqu'un de raciste, mais j'ai une tante pied-noir qui a refait sa pièce d'identité il y a un an, alors qu'elle est née en Algérie. J'aimerais comprendre pourquoi ce n'est pas pareil pour moi, moi qui suis née en France." La responsable du service de carte d'identité et de passeports de la mairie de Nozay précise que Chrystel n'est pas la seule dans ce cas-là, et qu'ils ne sont que "des intermédiaires des services de l'Etat."

Le dossier est désormais entre les mains de la préfecture de Sarthe, qui gère toutes les demandes des Pays de la Loire. Employée à la mairie de la Chevallerais, Chrystel a parlé de son problème à ses collègues, dont Anthony Marsais, adjoint chargé des associations, qui a publié l'histoire de Chrystel sur la page Facebook de la mairie. "De devoir se justifier à 55 ans, alors qu'elle est née à Nantes, cela parait complètement aberrent, réagit-il. La préfecture doit assumer si elle a perdu les documents."

Une demande finalement validée par la préfecture

De son côté, la préfecture de Sarthe indique que la demande a été validée ce mercredi 8 février 2023. La mairie de Nozay devrait prendre contact avec Chrystel dans les prochains jours. La quinquagénaire avait pour projet de partir en vacances en Espagne fin juillet en famille, cela devrait donc être possible.