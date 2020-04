CHU de Bordeaux : la CGT dénonce une note ministérielle qui recommande le lavage des surblouses à usage unique

La CGT du CHU Pellegrin dénonce la réutilisation possible, faute de moyens, de surblouses à usage unique dans les services de l'hôpital. Une note, signée de la Direction Générale de la Santé, évoque bien la possibilité, dans un cadre précis, de laver cet équipement de protection.

C'est la preuve qu'il manque encore du matériel de protection dans les hôpitaux ! Le ministère de la santé a diffusé une note le 3 avril dernier indiquant qu'il était possible, selon certaines conditions, de laver en machine les surblouses qui sont normalement destinées à un usage unique.

La note préconise un lavage à 60 degrés et un reconditionnement en sachet après vérification de l'intégrité de l'équipement.

La note en question - Directeur Général de la Santé

"Intolérable" selon la CGT du CHU de Pellegrin qui dénonce une mise en danger du personnel soignant.

Les surblouses sont fabriquées en papier. Après lavage certaines tiennent le coup, d'autres s'éparpillent

- Alain Es-Sebbar, secrétaire général de la CGT au CHU Pellegrin

Interrogé en point presse samedi sur ce sujet, le directeur de la DGS, Jérôme Salomon, a précisé que "ce sont les équipes hospitalières qui nous saisissent et ce sont les agences nationales sanitaires qui valident ce type de process. On est dans des situations qui sont contrôlées, validées, proposées par les équipes d’hygiène hospitalière, prises en charge par les équipes spécialisées de stérilisation, et là encore validées par nos agences nationales de sécurité sanitaire».