CHU de Bordeaux : les urgences de Pellegrin réservées au cas les plus graves, les autres iront à Saint-André

Depuis la fin de la crise Covid les urgences des hôpitaux sont passées en mode d'accueil dégradé. Ca se confirme aujourd'hui et ça se dégrade un peu plus.

En Gironde face au manque de médecins urgentistes, le CHU de Bordeaux régule désormais l'accès aux urgences à Pellegrin et St André jour et nuit pour les 4 mois à venir.

En clair : les urgences du CHU Pellegrin, les plus importantes de Nouvelle-Aquitaine, n'accueille plus que les personnes adressées par le SAMU. Il n'est possible de se rendre de soi-même qu'aux urgences de Saint-André.

Ce n'est pas un mode dégradé. C'est le bon patient au bon endroit avec une spécialisation des services d'urgences - Alexis Thomas, directeur-adjoint du CHU de Bordeaux

A noter aussi la régulation des urgences de Langon toutes les nuits ce week-end. Et à Sainte-Foy-la-Grande dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, il manque en moyenne 30 % de médecins dans les 15 services d'urgences du département.

