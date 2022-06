CHU de Clermont-Ferrand : "il faut préserver nos urgences"

A l'approche des vacances d'été, la direction du CHU et les chefs de services des urgences appellent à "une forme de citoyenneté". Une campagne de communication est lancée pour éviter de saturer inutilement les services d'urgences.

L'été approche et avec lui l'afflux de touristes en Auvergne. Le risque d'accidentologie va donc augmenter. De plus, les personnels des urgences aspirent à des vacances bien méritées. Le risque de saturation des services d'urgences est donc accru. C'est pourquoi la direction du CHU de Clermont-Ferrand lance une campagne de communication grand public pour éviter de saturer inutilement les urgences.

J'appelle mon médecin ou le 15

Le CHU de Clermont-Ferrand incite les usagers et citoyens à adopter les bons réflexes et à ne pas se rendre automatiquement aux urgences. "Le premier intervenant doit être le médecin traitant, s'il ne peut pas répondre on appelle le 15 pour avoir un conseil", indique le docteur Daniel Pic, chef de service du Samu de Clermont-Ferrand.

Si le patient ne relève pas des urgences, il sera réorienté vers un professionnel de santé de proximité. "Les pharmaciens, les généralistes, les maisons de santé, les spécialistes peuvent être de très bons conseil" poursuit le professeur Jeannot Schmidt, chef de pôle aux urgences du CHU de Clermont.

Une campagne grand public du CHU de Clermont-Ferrand appelle à ne pas saturer inutilement les urgences cet été © Radio France - Thomas loret

Hausse des passages aux urgences

En 2022, on compte 165 passages en moyenne par jour aux urgences adultes (avec des pics à 220 patients/jour). Aux urgences pédiatriques, la fréquentation a très fortement augmenté et est, en moyenne, de 120 passages par jour. Cette affluence soulève la question de la capacité à soutenir cette activité pour les équipes soignantes.

Dr Julien Raconnat, chef de service des urgences du Chu de Clermont-Ferrand Copier

"Le risque c'est qu'on passe à côté d'un patient grave et qu'on dépense beaucoup d'énergie pour un patient qui pourrait être géré autrement", souligne le docteur Julien Raconnat, chef du service des urgences du CHU de Clermont-Ferrand. Les personnels qui travaillent déjà en "temps additionnel" pour faire tenir les urgences 24h/24 et 7j/7.

Un filtrage à l'entrée des urgences ?

L'étape d'après c'est le filtrage aux portes des urgences pour ne laisser passer que ceux qui ont contacté le 15. "Pour l'instant ce n'est pas le cas à Clermont et on ne souhaite pas en arriver là. Mais il faut que tout le monde joue le jeu" conclu le docteur Daniel Pic.