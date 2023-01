CHU de Grenoble : les médecins appellent à la grève jeudi

Les médecins du CHU de Grenoble demandent des solutions d'urgence : la réouverture des lits et des blocs opératoires fermés dans les tous les secteurs, des moyens humains et matériels pour assurer un accès aux soins convenable, à Grenoble, Voiron, Saint-Egrève. C'est pour cette raison qu'ils seront en grève, ce jeudi 26 janvier.

Pour autant, les professionnels de santé ne se font guère d'illusion. Difficile de cesser vraiment le travail, les soins seront quand même assurés. Mais la situation est tellement grave que 200 d'entre eux viennent de signer cet appel d'urgence. Les conditions d'accueil sont de plus en plus inquiétants. "Les patients attendent de plus en plus longtemps, des jours entiers sur des brancards, dit leur porte-parole, le Dr Raphaëlle Papillon. Des personnes décèdent ou connaissent des complications pour des séjours prolongés aux urgences, faute de soins."

un sentiment de "non-assistance à personnes en danger"

En tant que professionnels de santé, les médecins ont le sentiment de "non-assistance à personnes en danger". Ils constatent une dégradation importante de l'accueil des malades au CHU, à cause du manque de moyens et de chambres disponibles. "Il y a 200 lits fermés dans l'hôpital, c'est le principal problème, affirme le Dr Raphaëlle Papillon. Les patients sont mal pris en charge, sur un brancard, parfois aussi dans un service inadapté. La direction nous dit que c'est la procédure."

Les médecins se réuniront donc, ce jeudi matin, devant l'hôpital de Voiron, avant de manifester, à la mi-journée, à Grenoble, devant le CHU.