CHU de Nantes : 75% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a insisté une nouvelle fois jeudi 9 décembre sur l'importance de la dose de rappel du vaccin contre le Covid. Au CHU de Nantes, 75% des patients hospitalisés en réanimation n'étaient pas vaccinés, souligne l'ARS, soit 21 patients sur 28. Les sept patients restants n'avaient que deux doses du vaccin, deux de ces patients étant immuno-déprimés.

Le taux d'incidence en augmentation

En Loire-Atlantique, le taux d'incidence est passé de 366,1 à 440 sur 100.000 habitants en l'espace d'une semaine. La hausse est sensible aussi en Vendée, avec un taux d'incidence passé de 305,8 à 392,6. Dans les deux départements, ce taux est supérieur à celui enregistré dans la région (382,3 pour 100.000 habitants).

Au total, 78% de la population de la Loire-Atlantique éligible à la dose de rappel a achevé son parcours vaccinal. 81,4% en Vendée. Des chiffres supérieurs à la moyenne nationale (75,5%).

Deux centres de vaccination supplémentaires en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, comme prévu, le transfert du centre de vaccination de Nantes-Erdre vers le parc des expositions de la Beaujoire se fera le 17 décembre. Par ailleurs, deux centres de vaccination vont rouvrir à La Baule et Vertou dès lundi 13, ce qui portera à 14 le nombre de centres au total dans le département. En Vendée, ce nombre reste à dix mais le centre de la Roche-sur-Yon va doubler sa capacité d'accueil.

Le plan blanc partout dans la région

Le plan blanc est activé depuis le 8 décembre dans les Pays de la Loire. Cela signifie que le personnel hospitalier est réquisitionné et que les opérations non urgentes peuvent être déprogrammées. Au chu de Nantes par exemple, 20% de ces interventions sont repoussées à plus tard.

267 classes fermées

Jeudi 9 décembre, 267 classes étaient fermées dans toute la région : 72 en Loire-Atlantique et 44 en Vendée.19 membres du personnel de l'Education Nationale avaient contracté le Covid.