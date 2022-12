CHU de Toulouse : "Une situation de tension absolue" alertent les hospitaliers à la veille des fêtes de Noël

Les urgences et le service pédiatrique du CHU de Toulouse sont saturés depuis près d'un mois. A la veille des fêtes de fin d'année, les hospitaliers tirent la sonnette d'alarme et appellent à la plus grande vigilance.

ⓘ Publicité

Plusieurs causes à la saturation

Chaque jour plus de 400 personnes viennent aux urgences à Rangueil et Purpan et en moyenne parmi ces patients une soixantaine de personnes a besoin d'être hospitalisée. D'habitude ce sont plutôt entre 250 à 300 personnes qui viennent aux urgences tous les jours.

Plusieurs causes permettent d'expliquer cette situation de crise comme l'explique Sandrine Charpentier, cheffe du pôle de médecine d'urgences au CHU de Toulouse : "ce qui rend la situation difficile c'est l'afflux de patients avec des pathologies respiratoires en particulier chez les personnes âgées. Il y a aussi les* fermetures de lits qui sont liées non seulement aux pénuries de personnels dans le privé comme dans le public mais aussi aux vacances. Les soignants vont partir en vacances. Et puis il y a aussi également le covid"

Niveau 1 du plan blanc à l'hôpital des enfants de Toulouse

Du côté pédiatrie, la situation est tout aussi compliquée ; près de 250 enfants arrivent aux urgences pédiatrie tous les jours. L'épidémie de bronchiolites ne recule pas chez les tout petits. Ces infections représentent l'essentiel des patients aux urgences ces dernières semaines. Le CHU de Toulouse a déclenché le niveau 1 de son plan blanc ce vendredi 16 décembre à l'hôpital des enfants.

Dans le service rien ne change dans l'immédiat, près d'une quarantaine de lits avaient déjà été ouverts mi-octobre pour faire face à la situation, mais à la veille des vacances de Noël, Isabelle Oliver-Petit, pédiatre et cheffe de pôle de l'hôpital des enfants au CHU de Toulouse rappelle l'essentiel : "Si vous allez faire vos courses de Noël la semaine prochaine mettez un masque, pareil dans les transports en commun. Pendant les repas de fêtes évitez que vos enfants soient en contact avec beaucoup de monde ou des gens malades. Protégez vos enfants, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire."