CHRU de Tours : pass sanitaire, mode d'emploi

C'est donc ce lundi que le pass sanitaire est étendu aux hôpitaux tourangeaux, comme partout en France. Pour les patients, les visiteurs et les accompagnants, il faudra présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un test (PCR ou antigénique) ou soit un certificat de contre-indication médicale à la vaccination. Pour effectuer les contrôles à l'accueil, le CHRU de Tours a recruté une dizaine d'agents supplémentaires, ce qui porte à 35 le nombre d'agents mobilisés sur les six points d'accueil du CHRU, sept jours sur sept.

Seule exception à cette règle : les urgences. Fort logiquement, il ne vous sera pas demandé de pass sanitaire en cas d'arrivée dans les quatre services d'urgences des hôpitaux tourangeaux (urgences de Trousseau, urgences pédiatriques à Clocheville, urgences ophtalmologiques à Bretonneau et urgences obstétricales à Olympe de Gouges), et en cas d'accouchement.

Quid des rendez-vous ou consultations médicales qui relèvent d'un caractère urgent ? "On ne veut pas que les accueils filtrants examinent le caractère urgent ou non d'un patient, car ils ne sont pas médecins, donc dans ce cas l'agent d'accueil appellera le médecin référent du service concerné, c'est lui qui donnera l'autorisation d'entrer dans l'établissement" précise Richard Dalmasso, le directeur général adjoint du CHRU de Tours.

Des contrôles aléatoires pour le personnel soignant, davantage sensibilisé à cette question

Le personnel soignant est également concerné par le pass sanitaire, mais les contrôles "seront aléatoires" contrairement aux entrées des patients ou visiteurs qui seront systématiques. "On estime que nos agents sont davantage sensibilisés" explique Richard Dalmasso, "on va faire plus d'efforts sur la pédagogie autour de la vaccination des soignants plutôt que des contrôles systématiques sur ce pass" alors que plus des deux-tiers des soignants du CHRU sont pour l'heure vaccinés d'après la direction.

A l'instar des soignants, les transporteurs et fournisseurs de matériel médical destiné aux retours à domicile ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Quant aux prestataires du CHRU, qui ne sont pas considérés comme soignants (par exemple les agents d'entretien), ils devront présenter un pass sanitaire seulement à partir du 30 août.