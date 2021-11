CHU Dijon-Bourgogne : une centaine de salariés médaillés ce vendredi

Des médailles d'argent, de vermeil et d'or pour valoriser et remercier le personnel du CHU Dijon-Bourgogne pour "son engagement sans faille, notamment dans la lutte contre la pandémie de COVID-19".

En cette période où l'on redoute de plus en plus une 5e vague de Covid voilà qui va (peut-être) leur mettre un peu de baume au coeur... Une centaine d'agents du CHU Dijon-Bourgogne va être médaillé ce vendredi à 15H. Il s'agit de valoriser et de remercier le personnel de l'hôpital pour "son engagement sans faille dans la lutte contre la pandémie" explique le conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire dans un communiqué.

Le CHU de Dijon 13e du dernier baromètre du Point

Au total 103 agents vont recevoir des médailles d’argent, de vermeil et d’or pour une période respective de 20, 30 et 35 années de service au bénéfice du CHU et de ses patients. Le CHU de Dijon "premier opérateur de santé et premier employeur de la région avec plus de 7.000 salariés et près de 250 métiers exercés" est salué par l'hebdomadaire Le Point qui le place au 13e rang des meilleurs hôpitaux du pays pour la qualité des soins. La cérémonie de ce vendredi est une cérémonie de remise de médailles d'honneur "régionales, départementales et communales".