Ciboure : 200 caravanes de gens du voyage s'installent malgré le refus de la municipalité

Ce n'est pas une première. Ce vendredi 9 juin, 200 caravanes de la communauté des gens du voyage se sont installées sur la plaine des sports à Ciboure, et ce, malgré le refus des autorités. Le maire, Eneko Aldana-Douat et ses agents de la municipalité ont discuté pendant près de quatre heures pour convaincre le contingent, avant de céder.

"On leur avait pourtant trouvé une alternative dans les Landes, à Mourenx où ils étaient pourtant prêts à les accueillir. Mais ils n'en ont pas voulu", raconte l'édile. "Quand on peut, avec des groupes que nous connaissons, quand les règles sont fixées d'entrées et respectées, cela ne nous dérange pas d'accueillir les gens du voyage lorsqu'on ne dépasse pas la soixantaine de caravanes", explique l'édile. Par conséquent, les autorités de Ciboure ont engagé un référé d'expulsion. "Constat d'huissier, puis procédure devant la justice. Ça va prendre miminum une dizaine de jour."

L'année dernière déjà, un groupe de gens du voyage s'était installé à 150 caravanes "et avait laissé la plaine des sports dans un état déplorable, se plaint Eneko Aldana-Douat. En contrepartie, d'autres prennent soin des lieux et s'acquittent même des frais d'eau et/ou d'électricité."

À l'échelle du Pays basque, puisque ce sont les EPCI qui ont la charge de l'accueil des gens du voyage, un projet d'aire de grand passage est sur les rails. La loi l'impose. Le terrain doit border le chemin du Moulin de Pey, à Bayonne. La communauté d'Agglomération Pays Basque avait voté "pour" le 12 avril 2022. Fin des travaux prévue pour 2024.