Cigarette électronique, APL, retraites : ce qui change le 1er octobre

Comme c'est le cas régulièrement en début de mois, de nouvelles réglementations et législations entrent en vigueur. Pour vous aider à y voir plus clair, Francebleu.fr vous aide à en faire le tour.

Les mesures qui entrent en vigueur ce dimanche 1er octobre ont pour certaines d'entre elles fait polémique : c'est le cas de la baisse des APL, qui a suscité une levée de bouclier cet été, de la revalorisation des retraites, qui tombe en pleine grogne sociale des retraités, ou encore de la restriction du vapotage, issue de la très discutée loi santé du précédent quinquennat. Francebleu.fr passe en revue tous les changements de ce début de mois.

Revalorisation des retraites

Cela faisait trois ans que le montant des retraites n'avait pas évolué. En général, chaque 1er octobre, les pensions étaient revalorisées en fonction de l'indexation sur les prix. Mais avec une inflation très faible depuis 2013, elles n'avaient pas bougé. A partir de ce dimanche, le montant de la pension de base augmente de 0,8% pour les régimes "alignés", c'est-à-dire les salariés du privé, les indépendants (qui dépendent du RSI) et les agriculteurs (de la MSA). Cette mesure permet aussi au gouvernement d'anticiper la hausse de la CSG en 2018, qui sera un manque à gagner sur les retraites.

Baisse des APL

La très controversée baisse des APL à hauteur de cinq euros par mois, annoncée cet été par le gouvernement, entre en vigueur ce dimanche. Cette mesure concer au total 6,5 millions de ménages. Ce montant ne devrait plus baisser en 2018.

Le vapotage interdit dans certains lieux publics

C'était l'une des mesures de la loi santé, adoptée l'an dernier par le Parlement. A partir de ce 1er octobre, l'utilisation des cigarettes électroniques est restreinte dans certains lieux publics, en particulier ceux "destinés à l'accueil, la formation et l'hébergement des mineurs" et tous les moyens de transport collectifs fermés (métro, bus, train, avion, etc.). Dans les lieux de travail, le vapotage est interdit seulement si vous travaillez en open space.

Contrevenir à cette interdiction est passible d'une amende de 150 euros. Cependant, le responsable des lieux où l'interdiction est en vigueur est tenu de l'indiquer par une signalisation. Sans quoi, il sera lui aussi sanctionné, à hauteur de 450 euros.

Paiement sans contact

Bonne nouvelle pour les accros au paiement sans contact : jusqu'ici fixé à 20 euros, le plafond légal de paiement sans contact par carte bancaire passe à 30 euros. Mais attention, cela ne signifie pas que vous allez pouvoir payer des montants de 30 euros dès dimanche. Seules les cartes éditées à partir du 1er octobre prennent en compte ce nouveau plafond. Les cartes déjà en circulation resteront plafonnées à 20 euros.

Photos retouchées

Désormais, les photomontages ne seront plus incognito dans les pages de vos journaux ou les panneaux de vos rues : à compter de ce 1er octobre, il devient obligatoire d'apposer la mention "photographie retouchée" lorsque "l'apparence corporelle des mannequins a été modifiée par un logiciel de traitement d’image, pour affiner ou épaissir leur silhouette".

Une mesure voulue par le ministère de la Santé, pour "éviter la promotion d'idéaux de beauté inaccessibles". Et cela sera valable sur tous les supports, y compris sur Internet.

Prix du gaz

Le tarif réglementé du gaz naturel appliqué par Engie augmente de 1,2% en moyenne ce 1er octobre, a indiqué vendredi la Commission de régulation de l'énergie. Dans le détail, la hausse sera de 0,4% pour le gaz de cuisson, 1,2% pour le chauffage et 0,7% pour les deux utilisations combinées. C'est la première fois depuis mars que ces tarifs augmentent.

Cotisations patronales

C'est le résultat des dernières négociations entre les partenaires sociaux : une augmentation, à partir de ce 1er octobre, des cotisations patronales à l'assurance chômage, à hauteur de 0,05 point pour tous les salaires. Elles passent donc de 4% à 4,05% du salaire brut pour une durée maximale de 36 mois. Cette mesure doit rapporter 270 millions d'euros à l'assurance chômage.

Validation des acquis de l'expérience

Les modalités de mise en oeuvre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), qui permet d'obtenir un diplôme en faisant valoir son expérience professionnelle, évoluent. Il suffira en particulier de justifier d'un an d'expérience au lieu de 3 actuellement.