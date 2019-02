Cigogné : plus de 5.000 euros récoltés en une semaine pour la famille qui a perdu sa maison

La mobilisation des habitants de Cigogné pour venir en aide à la famille qui a tout perdu dans l'incendie de leur maison a dépassé toutes les espérances. La cagnotte a permis de récolter 5.000 euros et beaucoup de vêtements.

Cigogne, France

La semaine dernière, le 7 février, une famille de Cigogné en Indre-et-Loire a tout perdu dans l'incendie de leur maison. Heureusement, personne n'a été blessé dans le sinistre survenu en pleine nuit, et la famille a du être relogée. Pour aider ce couple avec deux enfants (une adolescente de 12 ans et une étudiante à Tours) un formidable élan de solidarité s'est constitué. Les habitants de la commune et des alentours se sont mobilisés financièrement mais aussi en apportant mercredi des quantités de biens de première nécessité.

Franchement, la mobilisation des habitants dépasse nos espérances

Laurence Bulle est la première adjointe au maire de Cigogné. C'est elle qui a supervisé ces collectes. La cagnotte a permis de récolter plus de 5.000 euros pour une centaine de participants. L'appel aux dons a aussi bsséien marché. On a reçu pas mal de vêtements.