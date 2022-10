Cimetière de l'Ondina à Bastia : quelles solutions palliatives à sa mise en suspens ?

Au cimetière de l’Ondina, depuis plusieurs mois, l’attribution de concessions funéraires est bloquée du fait de nombreuses malfaçons. L'affaire avait été portée devant la justice en 2018. À cette époque, Pierre Savelli, le maire de Bastia, avait porté plainte contre X.

La mise en suspens de l'Ondina a nécessité la mise en place de solutions palliatives par la Ville de Bastia. À ce jour, près de 250 concessions funéraires en état d'abandon manifeste ont notamment pu faire l'objet d'une procédure de reprise par la commune, au niveau du cimetière de Montesoru.

« C’est un long travail, qui nécessite parfois plusieurs années » explique Pierre Savelli, le maire de Bastia. « Il faut informer les éventuelles familles lorsqu’il y en a. En général, on récupère des concessions en état d’abandon manifeste ».

Et d’ajouter : « Certaines concessions que nous avons récupérées servent à satisfaire les besoins de familles qui ont leur défunt à l’Ondina et qui désirent changer de cimetière. Pour les autres, ce sont des gens qui n’ont pas de concession et qui souhaitent en disposer d’une ».

Souci d'optimisation des espaces disponibles

« Le cimetière de Montesoru est géré au quotidien par des agents qui s’investissent beaucoup ; les lieux sont entretenus de façon optimale, il y a une vraie bonne réponse qui est apportée aux Bastiais » souligne le maire de Bastia. « Nous sommes satisfaits d’avoir un cimetière à ce niveau. Nous arrivons en période de fête de la Toussaint, et nous savons combien ce moment est important pour les Corses. Nous nous sommes employés à créer les meilleures conditions d’accueil possibles ».

À noter par ailleurs que dans un souci d'optimisation des espaces disponibles, il a été décidé, en juin dernier, par vote du conseil municipal, de modifier le règlement intérieur des cimetières communaux. Il est ainsi désormais possible de construire de 5 à 8 caveaux sur une même concession, selon la superficie du terrain accordé, variant en règle générale de 2,5m2 à 5m2.

Des mesures qui ont pour objectif de pallier à la mise en suspens du cimetière l'Ondina. Pour rappel, la fin du volet pénal dans cette affaire s’était traduite, au mois d'avril, par un non-lieu de la chambre d'instruction de la cour d’appel de Bastia.

En septembre, il avait été estimé par un premier juge d’instruction que « les problèmes du cimetière n’étaient dus ni à une escroquerie ni à une mise en danger de la vie d’autrui ». Une médiation avait par la suite été ouverte par justice administrative entre la municipalité et les assurances des entreprises concernées. Une médiation toujours en cours à ce jour qui porte sur les travaux de réparation dont le montant pourrait dépasser les 10 millions d’euros.