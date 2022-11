Cimetière naturel de Souché à Niort : "il est grand temps que nous préparions l'extension"

Un projet d'agrandissement du cimetière naturel de Souché à Niort est en cours. Il va être soumis à enquête publique avec un début des travaux attendu fin 2022-début 2023. "On voit plein de zones en herbe et on se dit qu'il reste plein de place dans ce cimetière. Mais ce n'est pas si simple. Parce que si on veut garder la beauté de ce lieu et conserver son caractère naturel, il faut impérativement laisser des espaces dédiés au végétal", explique Amanda Clot, conservatrice des cimetières de Niort.

On a l'impression qu'on est dans un jardin

Car ce cimetière, créé en 2014, n'est effectivement pas comme les autres. "On a l'impression qu'on est dans un jardin. Il y a les arbres, les oiseaux. On a vraiment l'impression que les gens sont en paix ici", confie Marie-Noëlle, près de la tombe d'une connaissance. Les sépultures sont délimitées par un cadre en bois et végétalisées. Il n'y a pas de monument en granit. Nom, prénom, date de naissance et de décès du défunt sont gravés sur une pierre calcaire. Il y a aussi des nichoirs dans les arbres, des hôtels à insectes. Il y a aussi des cavurnes et un espace de dispersion des cendres.

Le cimetière existant peut accueillir jusqu'à une centaine de cavurnes. © Radio France - Noémie Guillotin

Ici, le mobilier urbain est le plus discret possible. © Radio France - Noémie Guillotin

Et les demandes pour ce cimetière sont de plus en plus nombreuses. De quatre concessions octroyés pour des cercueils en 2015, on est passé à 13 en 2020 et 23 en 2021_. "Ce cimetière plaît à une partie de la population et il est grand temps que nous préparions l'extension"_, insiste Amanda Clot. Une cimetière qui comme la plupart de ceux de la ville ne fait pas de réservation de concession.

La Ville de Niort avait acquis en vue de l'extension une parcelle de 5000 m². "Les premiers travaux porteront sur la création d'une allée principale. On va faire arriver l'eau dans ce terrain parce que dans un cimetière, il faut des points d'eau. On va également réaliser des fosses pour accueillir des arbres, puisque l'idée, c'est de rester dans le même esprit que le cimetière existant", détaille la conservatrice des cimetières de Niort. Une trentaine d'arbres seront plantés sur cette parcelle aujourd'hui nue.

Parcelle où se trouvera l'extension du cimetière naturel de Souché. © Radio France - Noémie Guillotin

"Si cette partie du projet est validée, nous espérons également pouvoir proposer des cases de columbarium", indique Amanda Clot. "Et projet dans le projet, faire un lieu qui permettrait d'accueillir les familles lorsqu'il y a des cérémonies. Donc des agents de la ville ont travaillé sur une structure de grande taille métallique avec des bancs qui permettraient de s'asseoir, un puits de dispersion", développe la conservatrice des cimetières. Ça, c'est en attente de la validation des élus de la Ville.