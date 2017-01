CINEMA : "La Cigale, Le Corbeau et Les Poulets" d'Olivier Azam diffusé à Montpellier et Saint Pons de Thomières

Huit ans après l'affaire du Corbeau qui a mobilisé l'élite de la police à Saint Pons de Thomières et sa région, Olivier Azam réalise une comédie documentaire avec les protagonistes de l'affaire.

L' affaire du Corbeau avait mobilisé 150 policiers pendant des mois entre janvier et septembre 2009.

Une quarantaine de courriers de menaces de mort avait été envoyée à Nicolas Sarkozy, des ministres, Rachida Dati, Michèle Aillot Marie, Christine Albanel ainsi qu'Alain Juppé, maire de Bordeaux et des élus locaux, Raymond Couderc, sénateur-maire UMP de Béziers à l'époque et Jacques Blanc, ancien président du Languedoc-Roussillon.

Des courriers de menaces et d'insultes avec une balle 9 mm dans l'enveloppe à chaque fois postés de Béziers, Montpellier et Bédarieux, signés "Les 1000 combattants de la cellule 34".

Les soupçons se concentrent autour d'habitants de Saint Pons de Thomières et des alentours. Le buraliste patron de La Cigale, le boucher, le dentiste, Tintin, le Suisse, le principal du collège à la retraite entre autres. Au total neuf personnes ont été arrêtées, perquisitionnées par les policiers de Montpellier et Paris, la section anti-terroriste notamment. 96 heures de garde à vue pour certains alors qu'ils sont innocents.

La Cigale, Le Corbeau et Les Poulets raconte leur histoire, l'histoire d'une enquête ratée mais surtout l'histoire de ces personnages truculents, ambivalents, attachants et inquiétants à la fois.

Parmi les personnages du documentaire Pierre Blondeau, le patron de La Cigale, écrivain public, activiste, ancien militaire.

La police est pire que je le pensais, trois à quatre mois de surveillance, 62 heures de garde à vue. On a eu affaire à l'élite de la police. Heureusement parce que si on avait eu affaire aux plus cons qu'est-ce que ça aurait été..."

Jeannot Oreglia, dit le Suisse, appelé le Renard Argenté par les policiers est sans doute le plus marqué aujourd'hui par toute cette affaire.

On aurait dit Starsky et Hutch, je me serais vu dans un film. Ben non c'est pas drôle. Et d'ailleurs, on a divorcé (...) et moi je me suis faché avec toute ma famille. C'est cher payé. Je suis le plus rancunier de tous

Le 21 septembre, un homme est arrêté à Hérépian. Thierry Jérôme avoue les courriers. C'est un homme qui n'a rien à voir avec La Cigale, décrit comme un peu dérangé, vivant reclus chez lui devant la télé. Les enquêteurs retrouvent chez lui des brouillons de lettres, une imprimante et des balles de 9 mm. Il sera condamné à un an de prison avec sursis en janvier 2013.