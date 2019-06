Cinéma, logements et supermarché, le quartier Vauban de Nice poursuit sa métamorphose

Nice, France

C'est un véritable mini-quartier qui se construit actuellement à Nice, à quelques pas de la faculté de Saint-Jean-d'Angély. Ce sont 212 logements, 649 places de parking, des restaurants, des commerces, un supermarché Lidl et un multiplexe cinéma qui vont prendre place sur un terrain de 10.000 mètres carrés. Ce-dernier était occupé par un poste de police municipale, une partie de la gare routière de Nice et un parking relais Lignes d'Azur.

"Le nouveau parking a été livré en mars dernier, les logements le seront en novembre. Début 2020, le deuxième plus grand supermarché Lidl du département ouvrira ses portes, quand au cinéma, il sera opérationnel à l'été 2021.", détaille Gilles Giribaldi, directeur d'ADIM Côte d'Azur. Le tout sera accompagné de nouveaux espaces verts.

Dix salles de cinéma "de grand confort"

La troisième partie de ce projet, nommé "Carré Vauban", est consacré à la construction d'un multiplexe cinéma de dix salles, dont deux consacrées au cinéma d'art et d'essai : 1930 places au total. C'est le groupe Mégarama qui en sera l'exploitant. "On est heureux d'emmener ce groupe dans cette aventure et de lui faire découvrir la Côte d'Azur. Les salles seront de grand confort. Les sièges sont en cuir, l'espace pour les jambes sera optimal et la qualité visuelle et sonore également", promet Gilles Giribaldi.

"L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sera assurée et optimisée puisque l'entrée dans les salles s'effectuera vers les rangées du milieu pour éviter que ces personnes aient le nez collé à l'écran, ce qui aurait été le cas avec des entrées au pied de la salle", se réjouit Michel Benaïm, architecte du projet.

Un projet au service des étudiants

Pour l'architecte, le quartier Vauban "manquait un peu d'animation", malgré la livraison en 2017 de la Maison de l'étudiant. Le projet avait à l'époque amorcé la métamorphose de cette zone. Avec le "Carré Vauban", c'est l'ensemble des quartiers est de la ville et de la métropole qui vont être dynamisés. "On a pensé ce projet et ses composants en rapport avec la population, très étudiante, présente dans le périmètre, mais aussi par rapport aux nombreux moyens de transports mis à disposition (tramway, train, bus)", explique Michel Benaïm.

Des étudiants ravis de l'arrivée, notamment, d'un cinéma. "C'est super pratique, cela va nous éviter d'aller jusque sur l'avenue Jean Médecin pour voir un film et pour boire des coups", s'amuse Antoine, 22 ans.