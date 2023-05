Cinéma : Sarlat retenue pour créer des studios et former les techniciens dans l'ancienne usine France-Tabac

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a annoncé ce vendredi matin, à Cannes, pendant le Festival, les lauréats retenus dans le cadre du grand projet pour "faire de la France, une terre de tournages", et la candidature de Sarlat a été validée.

On ignore pour le moment les détails, et le montant de subvention de l'État dans ce projet, mais "c'est une excellente nouvelle", pour Benoît Secrestat, vice-président de la Communauté de Communes et élu au département, *"car cela rend notre projet légitime et on peut continuer à travailler pour créer à Sarlat des studios de cinéma et un pôle de formation des métiers techniques avec un hangar de stockage afin de le mettre en place d'ici à 2026"*.

Sarlat reçus avec les grands centres urbains

Sarlat a présenté sa candidature en mars dernier au CNC à Paris, avec, dans le jury, le réalisateur Cédric Jimenez (Bac Nord, Novembre, la French...). "On s'est retrouvé au milieu de projets portés par des villes et des grands centres urbains qui ont l'habitude d'accueillir beaucoup de tournages. On s'est démarqué avec notre volet formation et ressourcerie".

Un projet redimensionné

Sarlat a déposé sa candidature en octobre dernier pour transformer l'ancienne usine France Tabac dont la communauté de communes est propriétaire depuis sa fermeture en 2019, avec l'appui de la Ville, du département et de la Région. Le projet initial avec huit studios et un montant de travaux estimé à 43 millions d'euros "était trop ambitieux", reconnaît Benoît Secrestat et il a été revu à la baisse.

La candidature de Sarlat comprenait, lors de l'oral, la création de deux studios d'une superficie totale de 1.500 m². Ils doivent servir de "campus de formation" pour les métiers technique du cinéma. Il s'agit de créer des modules supplémentaires aux formations traditionnelles existantes en Dordogne et qui parfois ont du mal à recruter. "Il ne manque pas grand-chose pour qu'un jeune menuisier puisse devenir décorateur de cinéma, et en plus cela permet de pérenniser ces savoirs-faire pour lesquels les techniciens sont reconnus à travers le monde".

Le projet prévoit également la création d'un hangar de stockage et d'une ressourcerie de 6.000 m² pour les décors "pour éviter qu'ils soient détruits après les films et pour qu'ils soient modifiés et réutilisés pour d'autres films et pour recycler les accessoires". Un projet estimé à 14 millions d'euros que l'État pourrait subventionner à hauteur maximum de 30%.

La Dordogne accueille des tournages environ la moitié de l'année, et cette durée pourrait être étendue avec des studios en intérieur.

