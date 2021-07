Cinémas : le pass sanitaire va "limiter" la fréquentation de ces lieux pour le directeur du cinéma de Pessac

François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache à Pessac et président de l'Association française des cinémas d'arts et d'essais (image d'illustration).

Un seau de pop-corn devant un film, contre le pass sanitaire. À partir de ce mercredi, le pass sanitaire devient obligatoire dans les cinémas qui proposent des séances avec plus de 50 personnes en salle. En clair, ceux qui ne sont pas vaccinés pourront toujours aller dans les salles obsucres. "À conditions qu'elles proposent des projections avec maximum 49 personnes en salle", indique François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache, à Pessac.

Selon celui qui est aussi président de l'Association française des cinémas d'arts et d'essai, le masque ne sera plus une obligation pour les cinéphiles ayant un pass sanitaire. Cela dit, la décision finale est à la discrétion de chaque gérant. Le revers de la médaille, est que le pass sanitaire risque de "limiter" la fréquentation des cinémas, toujours d'après François Aymé. Mais dans quelle mesure ? "Ça, nous n'en savons rien, pour l'instant. Mais ce sera, à priori, dans des proportions importantes, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui refusent de se faire vacciner."

Pour autant, François Aymé défend une vaccination la plus large possible. "C'est le seule moyen que nous ayons pour sortir de cette crise", mais aussi une garantie "pour éviter de nouvelles fermetures". Pour rappel, les salles de cinémas sont restées fermées six mois et demi, entre l'automne 2020 et le printemps 2021.