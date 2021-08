Cinémas, sites touristiques : quel bilan de la fréquentation un mois après l'arrivée du pass sanitaire ?

Il y a d'abord eu un peu panique. "On envisageait le pire franchement, se souvient Alban de Goulaine, le directeur de la Grotte Chauvet 2. Avec des baisses de fréquentation jusqu'à moins 50% carrément". Au début de la mise en place du pass sanitaire, le 21 juillet, les sites ont bien connu une baisse d'entrées mais pour beaucoup, le bilan est finalement moins catastrophique que prévu.

Le site ardéchois de la grotte Chauvet devrait voir sa fréquentation baisser de 5% environ sur le mois d'août. "Dans notre malheur, on ne s'en sort pas trop mal", explique Alban de Goulaine. Les premiers jours, fin juillet jusqu'à début août, le nombre d'entrées par jour a fortement diminué pour revenir à des moyennes courant août. Globalement le site va perdre près de 5.000 visiteurs sur un mois quand il en accueille en tout plus de 100.000. Bonne surprise : les soirées "Le bestiaire étoilé", avec 600 places à la vente tous les jeudis soirs, ont affiché complet.

À Hauterives, mêmes craintes au départ. Le Palais idéal du facteur Cheval a vu sa fréquentation baisser de 40% les premiers jours. Mais globalement sur le mois d'août, les chiffres sont plus ou moins similaires à ceux de 2019. Le pass n'a pas joué les trouble-fêtes. La météo si. Selon le directeur Frédéric Legros, de "grosses baisses ont été enregistrées soit les jours de canicule soit les joursde gros orages". Ces jours-là, le nombre de visiteurs a été divisé par deux et le site enregistre même le pire 15 août de son histoire.

La météo était en réalité plus propice à se rendre dans les salles obscures. Le directeur du cinéma Pathé de Valence, Alexandre Flubacker, a bien noté "l'effet pass" au moment de son instauration : "Nous avons constaté une baisse de 60% à 70%. La veille, pour l'avant-première de Kaamelot, nous étions complets. Le lendemain, on n'avait pas plus de cent personnes par salle et certaines étaient vides". Plus les semaines arrivent, plus les spectateurs semblent revenir. L'établissement accuse désormais une baisse de 30%.