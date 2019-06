"Cinq à six enfants par classe de CM1-CM2 ne savent pas faire du vélo " selon un éducateur du Vélodrome de Hyères

Hyères, France

La métropole Toulon Provence Méditerranée décline le « plan vélo » du gouvernement et propose, depuis le 14 mai et jusqu’au 20 juillet, des ateliers « Savoir Rouler à Vélo » à 300 enfants des écoles et des centres de loisirs de Hyères. Les enfants sont accueillis pendant 10 heures sur la piste du Vélodrome de Hyères par des éducateurs sportifs. L’objectif est de les sensibiliser à la pratique du vélo.

La génération "tablette-Playstation" perd l'habitude de faire du vélo

Certains enfants apprennent même les bases du vélo car selon Xavier Perez éducateur sportif du Vélodrome de Hyères, "pour les élèves de CM1-CM2, le niveau technique est très très bas. C’est simple, sur une classe de 25 élèves, 5 à 6 enfants ne savent pas faire de vélo ! C’est la génération « tablette et Playstation »… On est maintenant dans une société où tout doit aller vite et on ne prend plus le temps de transmettre l’envie de faire du vélo. C’est dommage ». Selon ce passionné de vélo, toujours sur une classe de 25 élèves, ils sont au moins 10 à ne pas savoir freiner correctement.

Un message lancé aux familles et à l'Education nationale

Un message est donc lancé aux parents et grands-parents pour qu’ils proposent plus souvent des sorties à vélo aux enfants ! L’Education nationale reconnait également sa part de responsabilité par la voix de Serge Grévoul, secrétaire général de l’Inspection d’Académie du Var : "Nous faisons des efforts pour la natation. On essaye que nos élèves soient tous nageurs avant leur entrée en 6ème. Mais pour la bicyclette, c’est la première fois que je suis confronté à cet indicateur… ça doit préoccuper tout le monde ! "

Avoir le "réflexe vélo" avant l'entrée en sixième

Avec le dispositif « Savoir Rouler à vélo », les statistiques devraient s’améliorer et la pratique du vélo chez enfants se développer dans la métropole Toulon Provence Méditerranée. La collectivité, une des premières en France à mettre en application le « plan vélo » du gouvernement, espère pouvoir proposer ces ateliers à tous les élèves de Cours Moyens de la Métropole dès la rentrée prochaine. L’objectif est simple : que tous les élèves aient acquis le "réflexe vélo" avant leur entrée en sixième.