Cinq ans après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, le flou autour du réaménagement de l'aéroport de Nantes

Il y a cinq ans, le 17 janvier 2018, le Premier ministre Edouard Philippe enterrait le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes . A la place, le gouvernement de l'époque annonçait un projet de grand réaménagement de l'actuel aéroport nantais : 500 millions de travaux, prévoyant la modification de la piste d'atterrissage. Cinq années plus tard, le nouveau visage de Nantes-Atlantique peine à se dessiner.

Quel nouveau concessionnaire ?

"Le réaménagement est encore très flou, déplore la maire de Bouguenais, Sandra Impériale. Il n'y a ni compensation, ni réaménagement dans l'air, de manière visible, et je peux vous dire que les riverains des communes de Rezé, Saint-Aignan et Bouguenais sont extrêmement en colère !"

Le nouveau concessionnaire de l'aéroport Nantes-Atlantique devait être annoncé en ce début d'année, mais aucune date officielle n'est encore arrêtée. Et pour cause, les négociations sont longues et âpres entre l'aviation civile et le seul groupe toujours en lice, Vinci, actuel gestionnaire.

"Ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait un concessionnaire de défini. Parce que si on ne définit pas un concessionnaire cette année, on est reparti pour trois ans. Et trois ans, ça fera peut-être huit ans. Et on en reparlera peut-être dans dix ans...", fulmine le président de l'association Des ailes pour l'ouest, Guillaume Dalmard.

Ce nouveau concessionnaire aura les clefs de ce qui était annoncé comme le grand chantier de l'aéroport : 500 millions d'euros de travaux prévus, avec d'un côté le réaménagement de l'aérogare et de ses accès, et de l'autre celui de la piste.

L'extension de 400 mètres de la piste abandonnée ?

L'option retenue était l'extension de 400 mètres de la piste d'atterrissage, dans le but de minimiser les nuisances sonores pour les riverains proches de l'aéroport. Mais finalement, ce scenario semble de plus en plus hypothétique.

"On n'a pas accès au cahier des charges du concessionnaire alors que ça a été une demande des trois communes riveraines", poursuit la maire de Bouguenais dénonçant "l'opacité" autour de ce dossier. "On n'a pas été encore intégré à cette concertation, comme cela a été fait sur d'autres aéroports en France."

La fin des travaux avait été annoncée initialement en 2025. On en est loin. Et pas sûr que le comité de suivi des engagements de l'Etat, prévu le 27 janvier, ne lève le voile sur grand chose. "On nous mène en bateau et il est temps qu'on accoste au niveau du rivage, martèle Guillaume Dalmard, président de l'association Des ailes pour l'ouest. Parce que derrière, il y a quand même des enjeux importants ! On voit des amorces de choses qui se font, et puis qui ne se font pas. Une sorte de louvoiement permanent. Nous, on veut un cap clair !"