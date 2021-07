Cinq ans après l'assassinat du père Hamel, les paroissiens de Saint-Etienne-du-Rouvray retrouvent du lien

L'image du père Jacques Hamel plane sur la paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray. Son portrait s'affiche d'ailleurs en grand dans les deux églises que compte la commune. Cinq ans après son assassinat par deux terroristes islamistes, le 26 juillet 2016, les paroissiens confient que la souffrance est toujours présente, même si la paroisse se porte mieux aujourd'hui.

"Il nous manque, ce chef, ce leader, celui qui nous boostait, nous bousculait et nous faisait avancer, confie Sylvie, animatrice de la paroisse. Quand j'anime la liturgie, je vois son portrait, je lui fais des clins d'œil et je lui dis de ne pas nous abandonner, de rester avec nous."

Lors de la messe, dimanche 25 juillet, un portrait du père Hamel trône à gauche des fidèles dans l'église Sainte-Thérèse de Saint-Etienne-du-Rouvray. © Radio France - Théo Boscher

Pour elle, les fidèles ont eu trop peu de temps pour faire leur deuil : "On avait besoin de paix et finalement, il a fallu repartir tout de suite. Et les gens nous posaient des questions et on n'avait pas le temps de respirer."

Pouvoir parler de la tragédie entre fidèles

Les paroissiens de Saint-Etienne-du-Rouvray se sentent investis d'une mission depuis cinq ans. Les commémorations officielles, comme celle qui a lieu pour les cinq ans de la tragédie le 26 juillet 2021, ne les aident pas réellement car ils doivent être la façade d'une paroisse encore debout. Mais Sylvie l'assure : "On commence à se réconcilier avec tout ça et à aller mieux."

Réunis autour du père Gauthier, l'administrateur de la paroisse, les fidèles qui connaissaient le père Hamel se sont réunis, dimanche 25 juillet, entre eux pour échanger et partager leurs souvenirs de l'homme d'Eglise. Une manière de retisser du lien entre les paroissiens. Ils se rappellent des anecdotes et échangent leur vision de leur martyr.

Les paroissiens de Saint-Etienne-du-Rouvray se sont réunis entre eux pour partager des souvenirs avec le père Hamel, dimanche 25 juillet. Une manière de faire leur deuil. © Radio France - Théo Boscher

Mais ils le disent aussi, ils font vivre les enseignements du père Jacques Hamel, comme Gilberte : "On garde la foi dans son héritage, ce qu'il nous a laissé et toujours répété, la force du vivre-ensemble et le pardon." Notamment envers la communauté musulmane de Saint-Etienne-du-Rouvray qui s'est joint au deuil dès le début.

Le lien retrouvé avec les musulmans

"L'attentat a vraiment créé quelque chose avec nos amis musulmans, raconte sœur Danielle, qui était à l'intérieur de l'église lors de l'attaque en 2016. Cela se fait par des petits gestes, comme cette femme qui nous a apporté une galette faite maison, on y a vu le pain de la fraternité." La mosquée partage une porte avec la cour de l'église Sainte-Thérèse.

Ils ont voulu nous tuer mais ils ne savaient pas que nous étions des petites graines.

En ce cinquième anniversaire, sœur Danielle estime que la paroisse a passé un cap pour elle-même et pour les pèlerins qui viennent se recueillir du monde entier : "On n'est plus dans le moment du drame. On ne nous pose plus vraiment des questions sur ce qu'il s'est passé. Maintenant, on s'intéresse à comment on vit aujourd'hui, comment on se rencontre dans la paroisse et dans les quartiers."

Elle ajoute : "Ils ont voulu nous tuer mais ils ne savaient pas que nous étions de petites graines qui continuent de pousser et de faire du lien entre nous." Pour approfondir ces liens, les paroissiens envisagent même de créer une association des amis du père Hamel pour entretenir sa mémoire.