Cinq ans après les attentats du 13 novembre, France Victimes suit une quinzaine de familles en Indre-et-Loire

C’est un anniversaire symbolique, mais toujours aussi douloureux. On commémore aujourd’hui les cinq ans des attentats du 13 novembre. Ce vendredi de 2015, 130 personnes avaient perdu la vie en plein cœur de Paris, devant le Stade de France, au sein du Bataclan, sur des terrasses… Et combien d’autres blessés, physiques ou psychologiques ?

Depuis cinq ans, France Victimes 37, l’association qui vient en aide aux victimes ou proches de victimes, accompagne une quinzaine de familles, touchées de près ou de loin par ces attentats les plus meurtriers jamais commis sur le sol français.

De nouvelles victimes se font connaître

Pour celles que France Victimes 37 suit depuis le début, les contacts sont moins réguliers. Mais dans le même temps, l’association continue de recevoir de nouvelles victimes de ces attaques. Cette année en l’occurrence, cinq ans après, l’association a vu arriver plusieurs proches de victimes. Et aussi deux tourangeaux touchés directement par ces attentats. Des personnes qui viennent de comprendre, et d’accepter le fait qu’elles puissent être considérées comme victimes, c’est comme cela que le résume la directrice de France Victimes 37.

Celles-ci en effet n’ont pas été physiquement blessées, elles l’ont été psychiquement, et se sentaient sans doute moins légitimes. Elles étaient sur les terrasses mitraillées par les terroristes. Ce qui explique aussi qu’elles n’aient pas été retrouvées avant, au contraire des victimes présentes au Bataclan. Pour cette salle de spectacle, les noms ont été connus plus rapidement.

Une indemnisation plus compliquée

Pour ces victimes qui viennent de se faire connaître, un accompagnement psychologique est toujours possible bien sûr. Ainsi qu’une aide juridique en vue du procès qui doit se dérouler en début d’année prochaine. En revanche, en ce qui concerne d’éventuelles indemnisations, c’est plus compliqué. Il faut en effet prouver qu’elles étaient bien présentes sur place ce soir là, et cinq ans après, la preuve peut être difficile à apporter.