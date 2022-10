Cinq ans après #MeToo, la parole continue à se libérer en Île de France

Le nombre de femmes victimes de violences sexuelles a secoué la planète en 2017 sous l'effet du hashtag #MeToo. Cinq and plus tard, cette prise de conscience se poursuit. En particulier dans les Centres d'information sur les droits de femmes en ïle de France.

C'est un signe de l'effet #MeToo. A Clamart, dans les Hauts de Seine, le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille (CIDFF) reçoit désormais deux fois plus de signalements pour violences sexistes et sexuelles qu'il y a cinq ans (2.500 en 2021 contre 1.200 en 2017). Cette année-là, le New York Times publie, le 5 octobre, une enquête révélant les viols et agressions sexuelles commis par le producteur Harvey Weinstein, suivie par une libération inédite de la parole sur les réseaux sociaux.

Ces milliers de témoignages de femmes ont été "positifs", reconnait avec du recul la directrice du CIDFF de Clamart. Selon Maryse Lagarde : "Ça a été un déclic pour de nombreuses femmes qui ont réalisé qu'elles vivaient la même chose". La médiatisation de l'affaire Weinstein a, selon cette ancienne juriste, contribué à mettre des mots concrets sur des agressions sexistes et sexuelles.

Une fois la prise de conscience opérée, l'association (agréée par l'État) assure l'écoute, et l'accompagnement des victimes dans d'éventuelles démarches judiciaires. Un service rendu gratuitement et avec une promesse de confidentialité.

De nouveaux profils

Si de plus en plus de femmes se rapprochent d'un Centre d'information, des proches s'impliquent désormais aussi. "C'est nouveau et ça traduit que les gens sont de plus en plus sensibles à ces situations de souffrance", constate Maryse Lagarde. La directrice note aussi de nouveaux profils dans la salle d'attente de son centre. "Des femmes de plus en plus jeunes viennent témoigner pour ne pas porter ça seule, mais aussi – et ça a été une surprise – des personnes d'un certain âge pour qui c'est une vraie libération."

Si la parole continue donc de se libérer, certains sujets restent très tabou. En particulier les agressions sexuelles au sein du couple. Au CIDFF de Clamart, Flavie* est juriste spécialisée dans les violences conjugales : "Les femmes vont me parler facilement des violences – physiques, psychologies, économiques – par contre les violences sexuelles arrivent bien plus tard. On ne va commencer à en parler qu'après plusieurs entretiens, voire pas du tout."

Hors de ces lieux de parole, une majorité de femmes et d'hommes voient un progrès dans la période qui a suivi l'affaire Weinstein. Camille, 29 ans, considère qu'elle a désormais plus d'alliés : "Plus de personnes sont sensibilisées et peuvent donc réagir s'il se passe quelque chose dans l'espace public." Yacim, 25 ans, regrette lui que "les choses ne changent pas assez vite". Quant à Brune, 10 ans, elle raconte garder certains souvenirs du mois d'octobre 2017. "C'est bien ce qu'ont fait ces femmes : elles ont parlé et ne sont pas obligées de garder tout cela pour elles".

* Le prénom a été modifié