Pas de trêve hivernale pour les squatteurs, cinq appartements évacués à Bordeaux

Les forces de l'ordre sont arrivées sur place vers 8h ce lundi matin, au 82 de la rue Hortense dans le quartier Bastide-Niel à Bordeaux. L'évacuation proprement dite a débuté deux heures plus tard. Les forces de l'ordre ont agi à la suite d'une décision de justice pour libérer les cinq appartements gérés par le bailleur CDC Habitat. Les locaux étaient squattés depuis le 7 février 2019, il y a exactement deux ans. Une trentaine de personnes y étaient logés. Selon le collectif Lx Perchatte, il y aurait parmi elles quatre familles avec des enfants scolarisés dans le quartier ainsi que cinq jeunes précaires.

Les meubles seront entreposés gratuitement dans un box pendant 1 mois. © Radio France - Marine Clette

"En pleine situation de crise sanitaire internationale, affirme le collectif, et à la suite de l'annonce gouvernementale du prolongement de la trêve hivernale jusqu'au 1er juin 2021, cet arrêté d'expulsion est une nouvelle insulte, une attaque même, envers les populations les plus marginalisées". Le collectif demande à la mairie de Bordeaux de réquisitionner les nombreux logements vides à Bordeaux et dans la métropole.

Pas de trêve pour les squatteurs

Désormais, les squatteurs ne sont plus protégés par la trêve hivernale. C'est relativement récent. Un amendement inscrit dans la loi ELAN, sur le logement, promulguée en novembre 2018, indique que la trêve hivernale ne protège plus dorénavant que les locataires titulaires d'un bail. Autrement dit, il est tout à fait possible d'évacuer un immeuble squatté quelque soit la période de l'année. C'est ce qui a permis l'intervention des forces de l'ordre ce lundi.